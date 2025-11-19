Trump vinde Arabiei Saudite cele mai avansate avioane de luptă din lume, avioanele F-35, în ciuda îngrijorărilor Pentagonului

Președintele Donald Trump și prințul moștenitor Mohammed bin Salman au încheiat, ieri, mai multe acorduri istorice care consolidează și mai mult relația strategică dintre Statele Unite și Arabia Saudită. Unul dintre aceste acorduri presupune vânzarea de avioane de vânătoare F-35 Arabiei Saudite, lucru care provoacă îngrijoare, atât în rândul oficialilor de securitate națională din Administrația Trump, cât și în rândul liderilor din Orient.

Acordul saudit cu F-35 ridică semne de întrebare cu privire la „avantajul militar calitativ” al Israelului

Achiziționarea de către Arabia Saudită a avioanelor de vânătoare stealth ar marca prima vânzare americană de avioane de vânătoare avansate către Riad. Se pare că regatul a solicitat să cumpere 48 de astfel de aeronave, relatează Al Jazeera.

Potrivit sursei citate, mișcarea este văzută ca o schimbare semnificativă de politică din partea Washingtonului, care ar putea altera echilibrul puterii militare în Orientul Mijlociu. Aici, legislația americană prevede că Israelul trebuie să mențină un „avantaj militar calitativ”.

Până acum, Israelul a fost singura țară din Orientul Mijlociu care a avut F-35.

Întrebat de jurnaliștii de la Al Jazeera despre impactul acordului privind avioanele de luptă asupra „avantajului militar calitativ” al Israelului, Trump a declarat că este conștient de faptul că Israelul ar prefera ca Riadul să primească avioane de război de „calibru redus”.

„Nu cred că asta te face prea fericit”, a spus Trump, adresându-se prințului moștenitor, care stătea lângă el la Casa Albă. „Au fost un aliat excelent. Israelul a fost un aliat excelent… Din punctul meu de vedere, cred că amândoi sunt la un nivel la care ar trebui să ajungă în frunte”, a spus Trump despre acordul F-35.

Trump vinde avioane F-35 saudiților, în ciuda îngrijorărilor Pentagonului

Decizia lui Trump de a vinde Arabiei Saudite avioane F-35 a provocat îngrijorări inclusiv în rândul oficialilor Pentagonului.

The New York Times, scria luni că Trump intenționează să vândă avioane de vânătoare F-35 Arabiei Saudite, în ciuda îngrijorărilor exprimate de oficialii de securitate națională din administrația sa că o vânzare ar putea crea o oportunitate pentru China de a fura tehnologia avansată a avioanelor.

Conform unui raport recent al Agenției de Informații în Apărare a Pentagonului, China ar putea accesa tehnologia F-35 dacă Statele Unite ar finaliza un acord pentru vânzarea avioanelor de război către Arabia Saudita, întrucât Riadul și Beijingul au un parteneriat în domeniul securității.

„Vom face asta, vom vinde avioane F-35”, a declarat Trump reporterilor adunați, luni, în Biroul Oval, cu o zi înainte de vizita prințului moștenitor Mohammed bin Salman. Trump a explicat că saudiții „vor să le cumpere” și că au fost „un aliat excelent”.

Conform legii, Congresul va avea posibilitatea de a bloca vânzarea, chiar dacă administrația Trump o aprobă. Însă, în ciuda numeroaselor obiecții la adresa conduitei Arabiei Saudite din ultimii ani – în special în ceea ce privește acțiunile prințului moștenitor – parlamentarii au avut puțin succes în a limita tranzacțiile cu arme. Iar Trump a arătat că este dispus să ocolească orice obstacole pe care parlamentarii încearcă să le pună.

În 2019, prima administrație Trump a invocat puterea președintelui pentru a ocoli puterea Congresului de a revizui o vânzare de arme de 8,1 miliarde de dolari către Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și alte câteva țări.

F-35 este fabricat în principal de antreprenorul din domeniul apărării Lockheed Martin, care produce între 150 și 190 de avioane de război pe an. Aproximativ 20 de țări au sau au comandat aceste avioane, care costă în prezent între 80 și 110 milioane de dolari fiecare, în funcție de model, conform contractelor recente, relatează The New York Times.

Un studiu din 2024 al Biroului de Responsabilitate Guvernamentală a constatat că întreținerea unei flote de avioane de război, care sunt proiectate să reziste decenii în condiții normale de utilizare, poate fi mult mai mare.

Arabia Saudită va cumăra 300 de tancuri fabricate în SUA

Seara trecută, Trump a semnat și un acord prin care Arabia Saudită va cumpăra aproximativ 300 de tancuri fabricate în SUA. Această achiziție va consolida capacitățile de apărare ale Regatului și va proteja sute de locuri de muncă americane, a transmis oficialul american.

„Aceste acorduri se extind direct pe baza vizitei reușite a președintelui la Riyadh din luna mai și a angajamentelor de investiții saudite în valoare de 600 de miliarde de dolari asumate în timpul acelei călătorii”, a menționat Casa Albă într-o postare pe X.

Investiții de un trilion de dolari în SUA

Marcând o extindere semnificativă a parteneriatului, Prințul Moștenitor a menționat, ieri, că Arabia Saudită își va majora angajamentele de investiții în Statele Unite la aproape 1 trilion de dolari, semnalând o încredere și un impuls crescânde pentru Statele Unite sub conducerea lui Trump.

Potrivit Al Jazeera, o parte din investiția de aproape 1 trilion de dolari în SUA anunțată de Prințul Mohammed include 142 de miliarde de dolari pentru achiziționarea avioanelor de vânătoare F-35, „cele mai avansate de acest fel din lume”.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Dineu cu fast la Casa Albă. La masă cu Cristiano Ronaldo și Elon Musk, Donald Trump anunță că Arabia Saudită devine aliatul major non NATO al Americii

Donald Trump respinge întrebarea unui jurnalist privind uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi: Era un disident saudit „controversat”