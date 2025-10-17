Viktor ORBAN anunță că va discuta vineri cu Vladimir Putin despre întâlnirea de la Budapesta cu Donald Trump

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a anunțat vineri că va discuta în cursul zilei cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, despre întâlnirea de la Budapesta dintre acesta din urmă și președintele Statelor Unite, Donald Trump.

Anunțul vine după ce Orban a discutat la telefon despre acest subiect și cu Donald Trump, în cursul serii de joi, scrie ANSA.

Prim-ministrul ungar a anunțat acest lucru într-un interviu acordat postului de radio Kossuth.

„Ieri, Trump a avut o conversație productivă cu președintele rus. Miniștrii de Externe încearcă să soluționeze problemele nerezolvate și se vor putea întâlni apoi la Budapesta, peste o săptămână”, a explicat Orban.

Reacția lui Viktor Orban la anunțul viitoarei întâlniri Trump-Putin de la Budapesta

Premierul ungar Viktor Orban și-a împărtășit reacția la anunțul președintelui SUA Donald Trump cu privire la viitoare întâlnire a sa cu liderul rus Vladimir Putin la Budapesta.

„Întâlnirea planificată între președinții american și rus este o veste excelentă pentru oamenii iubitori de pace din lume”, a declarat Orban într-o postare pe platforma X, conform BBC.

„Suntem pregătiți!”, a adăugat el.

Sursa foto: Profimedia