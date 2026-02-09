Premierul Ilie Bolojan fuge, în continuare, de presă. A intrat în Parlament pe ruta ascunsă

Premierul Ilie Bolojan a ajuns în Parlament, însă nu a luat ruta obișnuită, ci pe cea ascunsă, tocmai ca să se ferească de presă. Bolojan a mers pe sub scări, în speranța că o să fenteze jurnaliștii care îl așteptau. Ca de obicei, nu a răspuns la nicio întrebare care i-a fost adresată.

Bolojan a venit în Parlament pentru că Opoziția a depus o moțiune simplă împotriva interimatului său la Educație. Inițiatorii susțin că acesta a diminuat „sprijinul social” acordat studenților într-o perioadă de inflație, ceea ce face accesul la educație „tot mai dependent” de veniturile familiei.

Moțiunea, intitulată „Educația între avarie și abandon. Cum sunt transformați studenții în colateral bugetar”, a fost, la rândul ei, anunțată în vacanța parlamentară și depusă săptămâna trecută. Este semnată de 41 de parlamentari (28 AUR și 13 PACE – Întâi România). Potrivit inițiatorilor, „diferența dintre costul vieții și sprijinul oferit de stat este transferată, cu nonșalanță, asupra studenților și familiilor lor”.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Intră la vot trei moțiuni simple împotriva Guvernului Bolojan. Educația, Apărarea și Externele, scoase „la tablă”

Senatorii dezbat azi trei moțiuni simple depuse de Opoziție: Educație, Apărare și Externe. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, chemat la Ora Guvernului