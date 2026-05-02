Viktor Orban l-a înștiințat într-o scrisoare pe președintele Ungariei că va respinge decizia Curții Europene care denunță legea sa anti-LGBT

Viktor Orban respinge decizia Curții Europene împotriva Ungariei pentru legea anti-LGBT.

Premierul demisionar o consider[ drept „o încălcare gravă a suveranității” statelor membre și a identității constituționale într-o scrisoare adresată președintelui Ungariei, Tamas Sulyok.

„Vă informez că, având în vedere preocupările politice, juridice și constituționale legate de decizia (CJUE), Guvernul Ungariei nu va pune în aplicare decizia”, a mai declarat Orban.

Curtea Europeană de Justiție a denunțat guvernul Orban pentru încălcarea valorilor fundamentale ale Uniunii Europene, printr-o lege care interzice conținutul legat de minoritățile sexuale și de gen în școli și în mass-media.

Premierul demisionar invoca ca pretext „protejarea copiilor”.

„Această lege este contrară însăși identității UE ca ordine juridică comună într-o societate caracterizată de pluralism. Ungaria nu își poate invoca în mod valid identitatea națională pentru a justifica adoptarea unei legi care încalcă valorile menționate anterior’, a declarat Curtea pe 21 aprilie.

Guvernul Orban a fost criticat în Ungaria și în străinătate pentru legea caracterizată drept „homofobă”.

Pe 12 aprilie 2026, Fidesz, partidul condus de Viktor Orban, a suferit o înfrângere istorică în fața partidului de opoziție Tisza, formațiune reprezentată de candidatul Peter Magyar, un tânăr politician la fel de conservator ca Orban, dar pro-european declarat.

Peter Magyar, noul premier ales, va forma un nou guvern la mijlocul lunii mai, având o supermajoritate de două treimi în Parlamentul de la Budapesta.

Sursa Foto: Hepta

Citește și

MILITAR Indonezia a semnat un acord de achiziție record cu China pentru a cumpăra avioane de luptă chinezești
19:59
Indonezia a semnat un acord de achiziție record cu China pentru a cumpăra avioane de luptă chinezești
VIDEO Robo-polițiștii în China. În Shenzhen, mulțimi de oameni s-au adunat pentru a-i urmări pe roboți la lucru
19:48
Robo-polițiștii în China. În Shenzhen, mulțimi de oameni s-au adunat pentru a-i urmări pe roboți la lucru
Trump oprește conducta cu bani către Ucraina. Niciun dolar nu e prevăzut pentru 2027. Câte sute de miliarde de dolari s-au scurs din SUA în 4 ani de război
19:47
Trump oprește conducta cu bani către Ucraina. Niciun dolar nu e prevăzut pentru 2027. Câte sute de miliarde de dolari s-au scurs din SUA în 4 ani de război
GUVERN Guvernul prim-ministrei Giorgia Meloni a devenit al doilea cel mai longeviv guvern din istoria Italiei. Care fost premier deține recordul
18:58
Guvernul prim-ministrei Giorgia Meloni a devenit al doilea cel mai longeviv guvern din istoria Italiei. Care fost premier deține recordul
APĂRARE Reacția ministrului german al Apărării: Era de așteptat că Trump își va retrage trupele. Trebuie să întărim pilonul european din cadrul NATO
18:51
Reacția ministrului german al Apărării: Era de așteptat că Trump își va retrage trupele. Trebuie să întărim pilonul european din cadrul NATO
INCIDENT O româncă de 40 de ani a fost arestată în Austria, după ce a atacat 2 persoane la metrou. Ce armă a folosit
17:44
O româncă de 40 de ani a fost arestată în Austria, după ce a atacat 2 persoane la metrou. Ce armă a folosit
Mediafax
Europa sub tăvălugul Chinei. Ce este „al doilea șoc chinezesc” ce dă fiori și la București
Digi24
Un continent se va rupe în două mai devreme decât credeau oamenii de știință. Se va forma un nou ocean
Cancan.ro
Doliu URIAȘ! A murit actrița pe care o vedeai mereu la Pro TV
Prosport.ro
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Adevarul
Doctoriţa anchetată după afirmaţiile controversate despre copiii concepuţi în post s-a răzgândit: „O asociere falsă în capul meu”
Mediafax
NATO încearcă să „înțeleagă detaliile” după decizia SUA de a retrage aproximativ 5.000 de soldați din Germania
Click
Ce pomi plantăm în fața casei pentru umbră bogată. 6 specii cu creștere rapidă
Digi24
Un băiat de 12 ani din Ucraina a dezactivat o dronă rusească ce se îndrepta spre frații săi. „Aproape că nu mă mai tem de nimic”
Cancan.ro
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns să doarmă pe străzi: 'Boschetar, n-are casă'
Ce se întâmplă doctore
Cine e Tamila Andreea Cristescu, singura româncă prezentă la dineul corespondenților de la Casa Albă. A fost dată afară de Oana Țoiu de la consulatul României din New York. Duce o viață luxoasă!
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost planificat
Descopera.ro
Țesătura fără baterii transformă hainele într-un tensiometru în timp real
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Cheia care ar fi putut salva Titanicul, pâinea din Pompeii și Camera de Chihlimbar dispărută în război
CULTURĂ A fost inaugurată prima „librărie fără cărți”. Cine a lansat acest concept și cum pot fi lecturate volumele
20:04
A fost inaugurată prima „librărie fără cărți”. Cine a lansat acest concept și cum pot fi lecturate volumele
INEDIT Pisicuțele din politica românească. Topul felinelor care au făcut carieră în România, țara cu cei mai mulți iubitori de pisici din Europa
19:50
Pisicuțele din politica românească. Topul felinelor care au făcut carieră în România, țara cu cei mai mulți iubitori de pisici din Europa
VIDEO Vicele Camerei Deputaţilor îl numeşte „ratalău la proiecte” pe şeful Consiliului Judeţean Satu Mare. Ce l-a supărat
19:32
Vicele Camerei Deputaţilor îl numeşte „ratalău la proiecte” pe şeful Consiliului Judeţean Satu Mare. Ce l-a supărat
FLASH NEWS Avertisment pentru turiști în weekendul de 1 Mai, după ce un schior și-a pierdut viața în Bucegi: „Avalanşele de topire pot fi letale”
19:28
Avertisment pentru turiști în weekendul de 1 Mai, după ce un schior și-a pierdut viața în Bucegi: „Avalanşele de topire pot fi letale”
FOTO-VIDEO O dubă a luat pe foc pe A1, pe direcția București-Pitești. Traficul rutier a fost restricționat în zona localității argeșene Căteasca
19:17
O dubă a luat pe foc pe A1, pe direcția București-Pitești. Traficul rutier a fost restricționat în zona localității argeșene Căteasca
EMISIUNI Duminică, 3 mai 2026, de la ora 19.00, GÂNDUL prezintă MARTORII- MOŞTENITORUL MILIONARULUI SEVER MUREŞAN, POVEŞTI ULUITOARE DIN ÎNCHISOARE
19:00
Duminică, 3 mai 2026, de la ora 19.00, GÂNDUL prezintă MARTORII- MOŞTENITORUL MILIONARULUI SEVER MUREŞAN, POVEŞTI ULUITOARE DIN ÎNCHISOARE

