Viktor Orban l-a înștiințat într-o scrisoare pe președintele Ungariei că va respinge decizia Curții Europene care denunță legea sa anti-LGBT

Viktor Orban respinge decizia Curții Europene împotriva Ungariei pentru legea anti-LGBT.

Premierul demisionar o consider[ drept „o încălcare gravă a suveranității” statelor membre și a identității constituționale într-o scrisoare adresată președintelui Ungariei, Tamas Sulyok.

„Vă informez că, având în vedere preocupările politice, juridice și constituționale legate de decizia (CJUE), Guvernul Ungariei nu va pune în aplicare decizia”, a mai declarat Orban.

Curtea Europeană de Justiție a denunțat guvernul Orban pentru încălcarea valorilor fundamentale ale Uniunii Europene, printr-o lege care interzice conținutul legat de minoritățile sexuale și de gen în școli și în mass-media.

Premierul demisionar invoca ca pretext „protejarea copiilor”.

„Această lege este contrară însăși identității UE ca ordine juridică comună într-o societate caracterizată de pluralism. Ungaria nu își poate invoca în mod valid identitatea națională pentru a justifica adoptarea unei legi care încalcă valorile menționate anterior’, a declarat Curtea pe 21 aprilie.

Guvernul Orban a fost criticat în Ungaria și în străinătate pentru legea caracterizată drept „homofobă”.

Pe 12 aprilie 2026, Fidesz, partidul condus de Viktor Orban, a suferit o înfrângere istorică în fața partidului de opoziție Tisza, formațiune reprezentată de candidatul Peter Magyar, un tânăr politician la fel de conservator ca Orban, dar pro-european declarat.

Peter Magyar, noul premier ales, va forma un nou guvern la mijlocul lunii mai, având o supermajoritate de două treimi în Parlamentul de la Budapesta.

