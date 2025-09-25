Cererea lui Donald Trump ca Ungaria să renunțe la dependența de petrolul rusesc, RESPINSĂ tranșant de Viktor Orban

Un apel telefonic între președintele Donald Trump și premierul ungar Viktor Orban a generat tensiuni pe tema dependenței energetice a Europei față de Rusia. Trump i-a cerut explicit liderului de la Budapesta să renunțe la importurile de petrol rusesc, însă răspunsul Ungariei a fost fără menajamente.

Convorbirea a fost confirmată de ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, care a precizat că Trump a insistat ca Ungaria să caute alternative energetice și să se alinieze poziției occidentale față de Kremlin. Orban a refuzat însă tranșant, explicând că „geografia, și nu ideologia” este cea care dictează politica energetică a Budapestei.

Tema a fost reluată și în discursul lui Trump la Adunarea Generală a ONU, unde președintele american a criticat dur dependența Europei de resursele Moscovei.

„Dacă Rusia ar fi fost cu adevărat o putere militară, ar fi câștigat războiul în câteva zile. Europenii își finanțează singuri războiul împotriva lor, cumpărând petrol și gaze de la Moscova”, a spus Trump.

Ungaria rămâne una dintre puținele state membre UE care continuă să importe petrol rusesc prin conductele existente, ignorând apelurile repetate ale partenerilor occidentali. Oficialii de la Budapesta argumentează că poziția geografică limitează opțiunile energetice și face dificilă diversificarea surselor pe termen scurt.

La scurt timp după discursul lui Trump, Comisia Europeană a recunoscut problema semnalată și a transmis că lucrează la soluții pentru reducerea și, în final, eliminarea dependenței de energia rusească. Printre cele mai dependente state rămân Ungaria și Slovacia, conduse de lideri acuzați adesea de apropiere față de Moscova, Viktor Orban și Robert Fico.

