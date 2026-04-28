Viktor Orban s-a oferit să demisioneze de la conducerea FIDESZ după 16 ani. Partidul nu a acceptat

Premierul actual al Ungariei, Viktor Orban, s-a oferit să demisioneze din funcția de președinte al FIDESZ, partid conservator pe care îl conduce de 16 ani.

Propunerea a fost făcută după ce partidul a fost învins în mod zdrobitor de TISZA, partid reprezentat de câștigătorul și noul premier ales al Ungariei, Peter Magyar.

Condiția pusă de Viktor Orban pentru a conduce FIDESZ în continuare

Orban a spus că este pregătit să conducă în continuare partidul dacă congresul partidului îl va susține în continuare la întâlnirea din iunie, a spus un membru europarlamentar și aliat al premierului, potrivit Bloomberg.

Mai mulți oficiali din FIDESZ se tem că partidul ar putea intra în colaps fără liderul de lungă durată. Orban, în vârstă de 62 de ani, a fost figura dominantă a clasei politice maghare de la tranziția de la comunism.

Viktor Orban: Evoluție politică

El a înființat FIDESZ înainte de Căderea Zidului Berlinului. Cândva liberal și un anti-comunist înfierbântat, el s-a reorientat către conservatorismul de centru-dreapta la primul mandat de prim-ministru din 1998.

Din 2010, a devenit un premier naționalist radical care a avut relații tensionate cu Bruxelles.

Promisiunile lui Peter Magyar

Peter Magyar, premierul ales și fost membru FIDESZ care a devenit un opozant pro-UE, a promis că „va demonta sistemul autoritar” impus de actualul premier și va reduce numărul mandatelor prim-ministrului la două.

El a mai promis că nu-i va mai permite lui Viktor Orban să se întoarcă la guvernare.

