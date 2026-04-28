Nicușor Dan: România a aderat la Fondul pentru Infrastructură al Inițiativei celor Trei Mări

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că țara noastră a aderat la Fondul pentru Infrastructură al Inițiativei celor Trei Mări.

Nicușor Dan a anunțat că România a făcut un nou pas important pentru dezvoltarea economică și cooperarea regională, după ce a aderat la Fondul pentru Infrastructură al Inițiativei celor Trei Mări. De asemenea, Nicușor Dan a subliniat că România va contribui la un instrument financiar pentru proiecte majore în energie, transport, sustenabilitate și infrastructură digitală.

Declarația a fost făcută în contextul summitului desfășurat la Dubrovnik, unde a fost semnat și un memorandum de înțelegere între Administrația Porturilor Maritime Constanța și Autoritatea Portului Rijeka.

„Astăzi, la Dubrovnik, în marja Summitului Inițiativei celor Trei Mări, România a înregistrat pași importanți pentru dezvoltarea economiei sale și pentru consolidarea cooperării regionale.

Astfel, a fost semnat un Memorandum de Înțelegere între Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța și Autoritatea Portului Rijeka. Parteneriatul va întări conectivitatea în regiune și va consolida rolul Portului Constanța de hub strategic la Marea Neagră, deschizând noi oportunități pentru creșterea integrării acestuia în coridoarele europene de transport și a accesului la piețele internaționale.

De asemenea, România a aderat la Fondul pentru Infrastructură al Inițiativei celor Trei Mări. Prin implicarea Băncii de Investiții și Dezvoltare, țara noastră va contribui la un instrument financiar care își propune să mobilizeze peste 2 miliarde de euro pentru investiții esențiale în materie de energie, sustenabilitate, transport și infrastructură digitală și socială.

Acest fond, dezvoltat cu sprijin european și deschis capitalului privat, va susține proiecte strategice care vor aduce beneficii concrete pentru economie și pentru cetățeni.”, a scris Nicușor Dan, pe pagina sa de Facebook.

Recomandarea autorului:

