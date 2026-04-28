România a colaborat cu SUA, Moldova și Polonia pentru eliberarea a trei polonezi şi a doi moldoveni, deţinuţi în Belarus şi Rusia

Trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru Belarus, John Coale, a anunțat, marți, că, în urma unei operațiuni coordonate dintre SUA-Polonia-România și R.Moldova, au fost eliberați trei cetățeni polonezi, deţinuţi în Belarus, și doi moldoveni, aflaţi în detenţie în Rusia.

„Astăzi, în calitate de trimis special al președintelui Trump pentru Belarus, împreună cu echipa mea am contribuit la eliberarea a trei cetățeni polonezi și a doi cetățeni moldoveni. Acest rezultat istoric a fost posibil datorită conducerii lui Trump, a lui Chris Welby-Smith și echipei sale de la Departamentul de Stat, precum și coordonării strânse cu mai mulți parteneri de încredere. Mulțumim Poloniei, Moldovei și României pentru sprijinul lor neprețuit în acest demers, precum și pentru disponibilitatea președintelui Lukașenko de a continua un dialog constructiv cu Statele Unite. Sub conducerea președintelui Trump, America își susține aliații și obține victorii diplomatice pe care nimeni altcineva nu le poate realiza.“, a scris John Coale pe contul său de X.

La rândul său, Ambasada SUA la București, a transmis că „eliberarea a trei cetățeni polonezi și a doi cetățeni moldoveni din detenție în Belarus și Rusia reflectă eforturile diplomatice susținute și parteneriatele solide.“ Potrivit sursei citate, „sprijinul României a fost esențial pentru a face posibil acest rezultat.“

Președinte Republicii Moldova, Maia Sandu, a confirmat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, eliberarea a doi ofițeri ai Serviciului de Informații și Securitate din închisorile ruse prin R. Belarus.

„Îi mulțumesc Președintelui Trump pentru implicarea sa și a administrației SUA în succesul acestei acțiuni. Le mulțumesc tuturor partenerilor – din SUA, Polonia și România, pentru implicare la fiecare etapă a procesului și pentru sprijinul acordat autorităților noastre.“

Potrivit Maiei Sandu, „pentru a-i putea readuce acasă pe cetățenii moldoveni, în urma unei operațiuni complexe, cei 2 ofițeri au fost schimbați, după cum s-a solicitat de cealaltă parte, cu alte două persoane: un cetățean al Federației Ruse, Popova Nina, care acționa împotriva statului Republica Moldova, și Alexandru Bălan, cetățean al Republicii Moldova, acuzat de trădare de țară în interesul KGB-ului din Belarus, care a fost grațiat pentru a putea pleca în Belarus.“

Operațiunea este în desfășurare de multe luni, mai precizează Maia Sandu, sub coordonarea Serviciului de Informații și Securitate.

Maia Sandu spune în presa franceză că Unirea cu România ar accelera aderarea Moldovei la UE

Dronă găsită în centrul Chișinăului. O scară de bloc a fost evacuată