Prima pagină » Știri externe » The Atlantic: Vicepreședintele SUA, JD Vance, suspectează că șeful Pentagonului îl minte pe Trump cu privire la războiul din Iran

The Atlantic: Vicepreședintele SUA, JD Vance, suspectează că șeful Pentagonului îl minte pe Trump cu privire la războiul din Iran

The Atlantic: Vicepreședintele SUA, JD Vance, suspectează că șeful Pentagonului îl minte pe Trump cu privire la războiul din Iran

Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, are îndoieli cu privire la raportările Pentagonului referitoare la rezultatele operațiunii din Iran. În ședințele private, Vance a pus sub semnul întrebării problemele legate de reducerea drastică a rezervelor de rachete americane și faptul că Pentagonul oferă președintelui american date exagerate.

Potrivit publicației The Atlantic, care citează surse din interior, controversele care au apărut în jurul lui Pete Hegseth au legătură în primul rând cu rezervele de muniții și cât de mult au fost acestea consumate în războiul cu Iranul.

Armata SUA, în cazul unui deficit, ar trebui să utilizeze rezervele, care ar putea să nu fie suficiente într-un moment critic pentru alte conflicte, de exemplu, pentru apărarea Taiwanului împotriva Chinei sau a Europei împotriva Rusiei. Cu toate acestea, Pentagonul sub conducerea lui Hegseth și șeful Statului Major, generalul Dan Kaine, au declarat public că rezervele de arme ale SUA rămân semnificative. Trump a repetat această evaluare și chiar a vorbit despre rezerve „aproape nelimitate”.

Unii dintre apropiații lui Vance consideră evaluările pozitive ale Pentagonului prea optimiste și, probabil, false. Până acum, însă, nu există un conflict deschis, iar vicepreședintele evită să îi contrazică direct pe Hegseth sau Kaine și își poziționează critica mai degrabă ca „întrebări critice”, pentru a nu provoca o diviziune în cabinet.

De la începutul Operațiunii Epic Fury pe 28 februarie, Comandamentul Central al Statelor Unite a anunțat că au fost atacate aproximativ 12.500 de ținte iraniene. Operațiunea, lansată împreună cu Israelul, a vizat în principal obiectivele militare, instalațiile nucleare, sistemele de apărare aeriană și centrele de comandă ale regimului de la Teheran.

