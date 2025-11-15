Viktor Orban se pregătește de alegeri. Și-a ales deja tema centrală a campaniei – Opoziția totală față de politicile UE privind Ucraina

Viktor Orban și-a început nu doar campania electorală pentru alegerile parlamentare care i-ar putea aduce un nou mandat la șefia guvernului ungar, dar și tema. În ultimii ani, premierul ungar a criticat tot mai dur sprijinul UE acordat Ucrainei.

„Cei care vor pace ni se vor alătura”, a spus premierul și liderul partidului conservator Fidesz, potrivit The Guardian.

Premierul a anunțat organizarea a mai multor mitinguri după vizita sa de la Washington DC, unde s-a întâlnit cu președintele Donald Trump, care a agreat ca Ungaria să fie exceptată un an de la sancțiunile SUA privind importul de gaze și petrol din Rusia.

Orban: UE a decis să intre în război cu Rusia

Acordul a fost un imbold pentru Orban, acum când Ungaria traversează vremuri economice incerte. Premierul maghiar se află la putere de 15 ani, iar acum, mizează pe mesaje „anti-război” în campania pentru alegerile parlamentare din aprilie 2026.

Viktor Orban a avertizat Bruxelles în mod repetat că sprijinirea militară a Ucrainei ar putea băga toată Europa într-un război direct cu Rusia.

Peter Magyar, liderul partidului Tisza din opoziție, care ar conduce în unele sondaje, acuză:

„Fidesz este partidul războiului și al urii. Tisza este partidul păcii”.

Luna trecută, Viktor Orban a organizat un „marș al păcii” la care au participat mii de oameni. Premierul susține că Ungaria este singura țară din Europa care „apără pacea”.

„Bruxelles a decis să intre în război. Țările pro-război au creat o alianță de război. Cu o eleganță inimitabilă, o numesc „coaliția celor dispuși”. Sunt dispuși să-i trimită pe alții să moară. Sunt gata să trimită și mai multe arme și bani Ucrainei”, a spus premierul, care subliniază că războiul s-ar fi încheiat dacă UE nu s-ar fi opus lui Donald Trump.

