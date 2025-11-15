Prima pagină » Știri externe » Viktor Orban se pregătește de alegeri. Și-a ales deja tema centrală a campaniei – Opoziția totală față de politicile UE privind Ucraina

Viktor Orban se pregătește de alegeri. Și-a ales deja tema centrală a campaniei – Opoziția totală față de politicile UE privind Ucraina

15 nov. 2025, 19:50, Știri externe
Viktor Orban se pregătește de alegeri. Și-a ales deja tema centrală a campaniei - Opoziția totală față de politicile UE privind Ucraina

Viktor Orban și-a început nu doar campania electorală pentru alegerile parlamentare care i-ar putea aduce un nou mandat la șefia guvernului ungar, dar și tema.  În ultimii ani, premierul ungar a criticat tot mai dur sprijinul UE acordat Ucrainei.

„Cei care vor pace ni se vor alătura”, a spus premierul și liderul partidului conservator Fidesz, potrivit The Guardian.

Premierul a anunțat organizarea a mai multor mitinguri după vizita sa de la Washington DC, unde s-a întâlnit cu președintele Donald Trump, care a agreat ca Ungaria să fie exceptată un an de la sancțiunile SUA privind importul de gaze și petrol din Rusia.

ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

Orban: UE a decis să intre în război cu Rusia

Acordul a fost un imbold pentru Orban, acum când Ungaria traversează vremuri economice incerte. Premierul maghiar se află la putere de 15 ani, iar acum, mizează pe mesaje „anti-război” în campania pentru alegerile parlamentare din aprilie 2026.

Viktor Orban a avertizat Bruxelles în mod repetat că sprijinirea militară a Ucrainei ar putea băga toată Europa într-un război direct cu Rusia.

Peter Magyar, liderul partidului Tisza din opoziție, care ar conduce în unele sondaje, acuză:

„Fidesz este partidul războiului și al urii. Tisza este partidul păcii”.

Luna trecută, Viktor Orban a organizat un „marș al păcii” la care au participat mii de oameni. Premierul susține că Ungaria este singura țară din  Europa care „apără pacea”.

„Bruxelles a decis să intre în război. Țările pro-război au creat o alianță de război. Cu o eleganță inimitabilă, o numesc „coaliția celor dispuși”. Sunt dispuși să-i trimită pe alții să moară. Sunt gata să trimită și mai multe arme și bani Ucrainei”, a spus premierul, care subliniază că războiul s-ar fi încheiat dacă UE nu s-ar fi opus lui Donald Trump.

Sursa Foto: Profimedia/ Mediafax Foto

Autorul recomandă:

Citește și

ISTORIE Washington Post: Nu doar că americanii au eșuat să democratizeze Afganistanul, dar n-au reușit să saboteze producția de mac într-o operațiune CIA
20:32
Washington Post: Nu doar că americanii au eșuat să democratizeze Afganistanul, dar n-au reușit să saboteze producția de mac într-o operațiune CIA
EXTERNE Limba europeană care este în pericol de dispariție: „Suntem la o generație distanță de a o pierde”
19:04
Limba europeană care este în pericol de dispariție: „Suntem la o generație distanță de a o pierde”
EXTERNE China avertizează guvernul japonez să nu sprijine Taiwanul și își îndeamnă cetățenii să ocolească Japonia: Va suferi o „ÎNFRÂNGERE zdrobitoare”
18:54
China avertizează guvernul japonez să nu sprijine Taiwanul și își îndeamnă cetățenii să ocolească Japonia: Va suferi o „ÎNFRÂNGERE zdrobitoare”
EXTERNE Un avion MISTERIOS cu zeci de palestinieni a decolat din Gaza spre Africa de Sud. Cum a fost posibil
17:45
Un avion MISTERIOS cu zeci de palestinieni a decolat din Gaza spre Africa de Sud. Cum a fost posibil
Financial Times, dezvăluiri despre scandalul de corupție din jurul președintelui ucrainean: „Saci de bani și o toaletă de aur: criza corupției devorează guvernul lui Zelenski”
17:25
Financial Times, dezvăluiri despre scandalul de corupție din jurul președintelui ucrainean: „Saci de bani și o toaletă de aur: criza corupției devorează guvernul lui Zelenski”
EXTERNE Donald Trump încheie prietenia cu reprezentanta Marjorie Taylor Greene după ce a numit-o „nebună dezlănțuită” și „trădătoare” pe Truth Social
17:07
Donald Trump încheie prietenia cu reprezentanta Marjorie Taylor Greene după ce a numit-o „nebună dezlănțuită” și „trădătoare” pe Truth Social
Mediafax
Catedrala Mântuirii Neamului: Program special de sărbători
Digi24
Anchete în lanț după moartea fetiței de 2 ani. Clinică fără aviz de funcționare, acte incomplete. Reacția conducerii unității
Cancan.ro
De ce au venit părinții Sarei din Pitești tocmai în București pentru intervenția stomatologică. Care era temerea lor cea mare
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Adevarul
Cum era Ceaușescu să provoace un război cu URSS. Istoria secretă a unor planuri de invazie
Mediafax
Studentul care face 400 de km zilnic pentru că nu-și permite chirie în orașul în care studiază
Click
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
Digi24
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate de elită a armatei ruse să întoarcă soarta bătăliei din Pokrovsk
Cancan.ro
A venit prima decizie în cazul fetiței de 2 ani, care s-a stins la stomatolog. Filmul morții Sarei
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Descopera.ro
Oamenii de știință au învățat albinele „să citească” codul Morse