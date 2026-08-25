Prima pagină » Știri externe » Rusia a început să achiziționeze benzină dintr-o țară NATO. Penuria de combustibil a făcut Moscova să caute noi surse peste graniță

Rusia a început să achiziționeze benzină dintr-o țară NATO. Penuria de combustibil a făcut Moscova să caute noi surse peste graniță

Rusia a început să achiziționeze benzină dintr-o țară NATO. Penuria de combustibil a făcut Moscova să caute noi surse peste graniță
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Rusia a început să importe benzină din Turcia, țară membră NATO; bombardamentele ucrainene asupra rafinăriilor rusești au impus o criză severă de carburanți în țară, deși este unul dintre cei mai mari producători mondiali de petrol. Paradoxal, Rusia asigura în mod normal jumătate din necesarul de petrol al Turciei, iar acum fluxul s-a inversat.

Potrivit datelor S&P Global Commodities at Sea, nava cisternă Wendrix a plecat în urmă cu câteva zile din portul turcesc Mersin, cu destinația Rusia. Nava, care transportă aproximativ 200.000 de barili de benzină, a trecut deja prin Marea Baltică, în apropierea coastelor Letoniei.

Nava, care este supusă sancțiunilor, navighează sub pavilionul Guineei Ecuatoriale și face parte din așa-numita „flotă fantomă” a Moscovei. Portul Mersin a fost, de asemenea, inclus în lista de sancțiuni de către Ucraina, din cauza suspiciunilor de legături cu Rusia.

Campania de atacuri cu drone ucrainene din ultimele luni a lovit direct infrastructura energetică rusească. Drept consecință, producția internă de benzină a scăzut în luna iulie la doar 65% din consumul mediu pe timp de vară. Această criză a lovit în principal benzinăriile din Moscova și din alte 50 de regiuni rusești. Pentru a tempera cererea, autoritățile au fost nevoite să raționalizeze vânzările și să scadă standardele de calitate de la Euro-5 la Euro-3 pentru a menține stocurile.

Vicepremierul rus Alexander Novak și Kremlinul au confirmat oficial că țara a început importurile de urgență pentru a stabiliza piața, dar au evitat să numească public țările furnizoare. Turcia nu este singura sursă prin care Rusia încearcă să acopere deficitul. Printre țările implicate se numără India, Belarus, Kazahstan și Maroc.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE Germania se îndreaptă spre cea mai puternică creștere a PIB-ului din ultimii 4 ani. Ce a repornit „motorul” Europei în 2026 și care este efectul asupra României
20:42
Germania se îndreaptă spre cea mai puternică creștere a PIB-ului din ultimii 4 ani. Ce a repornit „motorul” Europei în 2026 și care este efectul asupra României
FLASH NEWS China amenință cu represalii dacă SUA intervine în comerțul cu Iranul
20:40
China amenință cu represalii dacă SUA intervine în comerțul cu Iranul
ECONOMIE Canada ripostează în războiul comercial cu SUA și introduce taxe de până la 50% pentru sute de produse americane
20:35
Canada ripostează în războiul comercial cu SUA și introduce taxe de până la 50% pentru sute de produse americane
FLASH NEWS Mașină plină cu teancuri de bani, interceptată în centrul Kievului. Poliția ucraineană a destructurat o vastă rețea de evaziune fiscală
20:24
Mașină plină cu teancuri de bani, interceptată în centrul Kievului. Poliția ucraineană a destructurat o vastă rețea de evaziune fiscală
ULTIMA ORĂ Donald Trump anunță deminarea completă a Strâmtorii Ormuz și amenință Teheranul cu distrugerea oricărei nave care perturbă transportul maritim
20:01
Donald Trump anunță deminarea completă a Strâmtorii Ormuz și amenință Teheranul cu distrugerea oricărei nave care perturbă transportul maritim
FLASH NEWS Noul premier al Marii Britanii vrea să meargă în SUA pentru a-l convinge pe Trump să vândă arme Ucrainei
19:41
Noul premier al Marii Britanii vrea să meargă în SUA pentru a-l convinge pe Trump să vândă arme Ucrainei
Mediafax
Invazie de șobolani, din cauza temperaturilor mari. „Otrava nu este soluția”
Digi24
Un politician vrea să organizeze o petrecere cu sex chiar în sediul primăriei
Cancan.ro
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
Prosport.ro
Ioana Timofeciuc a luat decizia! A plecat din România după Florinel Coman
Adevarul
Cum ar fi încercat Ilie Bolojan să salveze mandatul de primar al lui Dominic Fritz
Mediafax
Rusia poate prelua active fizice și financiare după atacurile Ucrainei. Decretul, semnat de Putin
Click
De ce a decis un român invitat la nunta vărului să scoată bani din plicul pentru dar: „Ei m-au chemat, eu sunt oaspetele”
Digi24
Comisia Europeană, îndemnată să blocheze fondurile din PNRR din cauza „amendamentului Fritz”
Cancan.ro
Soția bogătașului Don Pepe cere în instanță bani de la EX: ”Anturajul în care ne învârtim este unul de oameni de afaceri înstăriți”
Ce se întâmplă doctore
Recunoști fetița din imagine? Micuța cu breton și zâmbet larg a crescut și a devenit soția unui cântăreț celebru din România
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
A fost pus în funcțiune radarul care vede tot: Știe dacă ai telefonul în mână sau dacă nu porți centura
Descopera.ro
Un material uluitor a fost descoperit pe Marte de roverul Perseverance
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţia: – Am luat 200 de euro din buzunarul de la vestă
Descopera.ro
Un satelit cât o valiză ar putea detecta primul semnal cosmic dinaintea apariției stelelor
EXCLUSIV Mihai Tudose, comentarii devastatoare la adresa lui Bolojan. „Se bucură de ce pățește Fritz. Vrea să-i ia partidul”
21:12
Mihai Tudose, comentarii devastatoare la adresa lui Bolojan. „Se bucură de ce pățește Fritz. Vrea să-i ia partidul”
ULTIMA ORĂ Bolojan spune că este posibil să fie chemat la DNA în dosarul afaceristului Fănel Bogos. Omul de afaceri a fost în biroul său de premier
21:10
Bolojan spune că este posibil să fie chemat la DNA în dosarul afaceristului Fănel Bogos. Omul de afaceri a fost în biroul său de premier
MARIUS TUCĂ SHOW Generalul (R) Virgil Bălăceanu susține că drona marină de lângă Neptun Deep ar putea fi ucraineană. Ce argumente aduce generalul NATO?
21:01
Generalul (R) Virgil Bălăceanu susține că drona marină de lângă Neptun Deep ar putea fi ucraineană. Ce argumente aduce generalul NATO?
EXCLUSIV Surse: Tensiuni în tabăra AUR înainte de votul crucial de mâine, pe legea ANI. Petrişor Peiu ar fi ameninţat cu demisia din partid şi forţează o trântire a legii integrităţii
20:43
Surse: Tensiuni în tabăra AUR înainte de votul crucial de mâine, pe legea ANI. Petrişor Peiu ar fi ameninţat cu demisia din partid şi forţează o trântire a legii integrităţii
NEWS ALERT Record de incidente cu drone la granița României în 2026. Numărul pătrunderilor neautorizate în spațiul aerian s-a triplat față de anul trecut
19:59
Record de incidente cu drone la granița României în 2026. Numărul pătrunderilor neautorizate în spațiul aerian s-a triplat față de anul trecut
INEDIT Uită de civilizația Egiptului Antic. Oamenii de știință au descoperit o lume mult mai veche, îngropată în deșertul din nordul Africii, de peste 70 de milioane de ani, când zona aridă de azi era complet acoperită de ape
19:47
Uită de civilizația Egiptului Antic. Oamenii de știință au descoperit o lume mult mai veche, îngropată în deșertul din nordul Africii, de peste 70 de milioane de ani, când zona aridă de azi era complet acoperită de ape

Cele mai noi

Trimite acest link pe