Rusia a început să importe benzină din Turcia, țară membră NATO; bombardamentele ucrainene asupra rafinăriilor rusești au impus o criză severă de carburanți în țară, deși este unul dintre cei mai mari producători mondiali de petrol. Paradoxal, Rusia asigura în mod normal jumătate din necesarul de petrol al Turciei, iar acum fluxul s-a inversat.

Potrivit datelor S&P Global Commodities at Sea, nava cisternă Wendrix a plecat în urmă cu câteva zile din portul turcesc Mersin, cu destinația Rusia. Nava, care transportă aproximativ 200.000 de barili de benzină, a trecut deja prin Marea Baltică, în apropierea coastelor Letoniei.

Nava, care este supusă sancțiunilor, navighează sub pavilionul Guineei Ecuatoriale și face parte din așa-numita „flotă fantomă” a Moscovei. Portul Mersin a fost, de asemenea, inclus în lista de sancțiuni de către Ucraina, din cauza suspiciunilor de legături cu Rusia.

Campania de atacuri cu drone ucrainene din ultimele luni a lovit direct infrastructura energetică rusească. Drept consecință, producția internă de benzină a scăzut în luna iulie la doar 65% din consumul mediu pe timp de vară. Această criză a lovit în principal benzinăriile din Moscova și din alte 50 de regiuni rusești. Pentru a tempera cererea, autoritățile au fost nevoite să raționalizeze vânzările și să scadă standardele de calitate de la Euro-5 la Euro-3 pentru a menține stocurile.

Vicepremierul rus Alexander Novak și Kremlinul au confirmat oficial că țara a început importurile de urgență pentru a stabiliza piața, dar au evitat să numească public țările furnizoare. Turcia nu este singura sursă prin care Rusia încearcă să acopere deficitul. Printre țările implicate se numără India, Belarus, Kazahstan și Maroc.