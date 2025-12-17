O descoperire neașteptată a stârnit uimire în industria aviatică. Air India a anunțat recuperarea unui avion Boeing 737 care fusese uitat pe un aeroport timp de peste zece ani. Aeronava, care a fost abandonată încă din 2012 pe aeroportul din Kolkata, a fost recuperată abia recent, după ce compania a fost notificată oficial. Povestea a scos la iveală o serie de erori administrative surprinzătoare.

Conform Air India, unul dintre avioanele sale a fost uitat pe aeroportul din Kolkata încă din 2012, scrie Daily Mail.

Avionul de pasageri, un Boeing 737-200, a rămas abandonat vreme de 13 ani, dar abia acum a fost recuperat, după ce aeroportul din Kolkata a contactat Air India, ca să solicite îndepărtarea aeronavei.

Compania aeriană a fost informată că trebuie să plătească o factură de 85.000 de lire sterline, fiind sumă datorată pentru „locul de parcare” ocupat vreme de 13 ani.

Inițial, avionul a fost înregistrat pe Indian Airlines, o altă companie aeriană de stat, care a fuzionat cu Air India în anul 2007. Apoi, Boeing-ul a fost închiriat serviciului poștal indian pentru a fi operat ca avion cargo.

Directorul general al Air India, pe nume Campbell Wilson, ar fi declarat că avionul fusese retras din uz cu ani în urmă pentru ca să opereze pentru India Post și că, cumva, a fost omis din numeroase documente oficiale. Acest lucru înseamnă că noua companie nici măcar nu știa că deține acest avion.

Un utilizator X, Trinidade Gois, a postat o fotografie cu avionul: „Săptămâna trecută, Air India a finalizat vânzarea și transferul acestui B737-200 (VT-EHH), care fusese imobilizat la CCU din 2012. A fost livrat către Indian Airlines în 1982, apoi către Alliance Air, până când a fost convertit într-un avion de marfă și a zburat sub însemnele India Pos„.

Știrea a venit după ce un avion Air India cu destinația Londra s-a prăbușit la Ahmedabad și a ucis 260 de persoane în iunie 2025. În luna noiembrie, Air India a consemnat la sol trei Boeing 787-8 Dreamliner pentru „investigații ample”, după accidentul de la începutul lui 2025.

