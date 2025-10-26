Prima pagină » Știri externe » Vladimir Putin accelerează cursa înarmării. Rusia testează o nouă rachetă nucleară de croazieră

Vladimir Putin accelerează cursa înarmării. Rusia testează o nouă rachetă nucleară de croazieră

26 oct. 2025
Vladimir Putin accelerează cursa înarmării. Rusia testează o nouă rachetă nucleară de croazieră

Rusia a testat duminică o nouă rachetă de croazieră cu capacitate și propulsie nucleară, numită Burevestnik. Anunțul a fost făcut de comandantul armatei ruse. ️Forțele nucleare ale Federației Ruse sunt la cel mai înalt nivel din lume, a remarcat Putin.

Este cu adevărat o armă unică, pe care nicio altă țară din lume nu o deține”, a declarat Putin în timpul unei vizite la unul dintre centrele de comandă ale grupului comun de forțe ruse.

Racheta a parcurs 14.000 km și a zburat aproximativ 15 ore”, a declarat generalul Valery Gerasimov, șeful statului major al forțelor armate ruse.

Burevestnik, parte a programului rus de arme avansate, denumit de NATO – SSC-X-9 Skyfall, a făcut titlurile ziarelor în 2019, după ce a avut parte de un test eșuat.

