Vladimir Putin accelerează cursa înarmării. Rusia testează o nouă rachetă nucleară de croazieră

Rusia a testat duminică o nouă rachetă de croazieră cu capacitate și propulsie nucleară, numită Burevestnik. Anunțul a fost făcut de comandantul armatei ruse. ️Forțele nucleare ale Federației Ruse sunt la cel mai înalt nivel din lume, a remarcat Putin.

„Este cu adevărat o armă unică, pe care nicio altă țară din lume nu o deține”, a declarat Putin în timpul unei vizite la unul dintre centrele de comandă ale grupului comun de forțe ruse.

„Racheta a parcurs 14.000 km și a zburat aproximativ 15 ore”, a declarat generalul Valery Gerasimov, șeful statului major al forțelor armate ruse.

Burevestnik, parte a programului rus de arme avansate, denumit de NATO – SSC-X-9 Skyfall, a făcut titlurile ziarelor în 2019, după ce a avut parte de un test eșuat.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Donald Trump nu mai vrea să se întâlnească cu Putin decât dacă oprește războiul din Ucraina. Ce spune președintele american

Ucraina nu mai are forță de muncă. Cifrele arată un DEZASTRU generat de război