Donald Trump nu mai vrea să se întâlnească cu Putin decât dacă oprește războiul din Ucraina. Ce spune președintele american

Președintele american Donald Trump spune că nu mai vrea să se întâlnească cu Putin decât dacă oprește războiul din Ucraina. Liderul de la Casa Albă îl îndeamnă pe liderul de la Kremin să oprească avansul militar la liniile de front actuale și să înceteze orice bombardament asupra Ucrainei.

„Există multă ură între cei doi, între Zelenski și Putin, există o ură imensă.”, a spus președintele american.

Trump: Am încheiat războaie mai dificile decât cel dintre Rusia și Ucraina

Donald Trump a declarat că nu intenționează să se întâlnească cu președintele rus până când nu va avea certitudinea apropierii unor înțelegeri privind încheierea războiului din Ucraina.

„Trebuie să știm dacă vom reuși să încheiem un acord. Nu îmi voi irosi timpul degeaba. Mereu am avut o relație specială cu Putin, dar acum m-a dezamăgit. Am încheiat pacea în Orientul Mijlociu, am încheiat pacea dintre Armenia și Azerbaidjan – aia a fost foarte grea. Putin mi-a spus la telefon că a fost grozav, pentru că mulți au încercat să încheie războiul și n-au reușit. Dacă te uiți la India și Pakistan….orice acord pe care l-am realizat…a fost mai greu decât între Rusia și Ucraina. Dar există pea multă ură între Zelenski și Putin, Există o ură imensă. China reduce semnificativ achizițiile de petrol rusesc, India – complet.”, a spus președintele SUA jurnaliștilor în Qatar, unde a făcut o escală intermediară înainte de a începe un turneu în țările Asiei, transmite Reuters.

Statele Unite ar putea pregăti sancțiuni suplimentare care ar putea fi impuse sectoarelor cheie ale economiei ruse dacă Vladimir Putin, continuă să tergiverseze încheierea războiului. Oficialii americani le-au comunicat omologilor europeni că susțin utilizarea de către Uniunea Europeană a activelor rusești înghețate pentru achiziționarea de arme americane pentru Ucraina, potrivit Reuters.

Sursa Foto: Profimedia

