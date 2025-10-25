Prima pagină » Știri externe » Ucraina nu mai are forță de muncă. Cifrele arată un DEZASTRU generat de război

Ucraina nu mai are forță de muncă. Cifrele arată un DEZASTRU generat de război

26 oct. 2025, 02:18, Știri externe
Ucraina nu mai are forță de muncă. Cifrele arată un DEZASTRU generat de război
Ucraina are criză de angajați la trei ani de război. Sudorii sunt la mare căutare pentru reparații

Pe lângă războiul prelungit al Rusiei, o criză record de personal sugrumă economia Ucrainei, având un deficit al forței de muncă care a depășit 8,7 milioane  de persoane, susțin surse din mass-media.

Potrivit estimărilor experților, chiar și întoarcerea completă a celor aproape 5,6 milioane de ucraineni care s-au refugiat în străinătate nu poate compensa pierderile cauzate de războiul cu Rusia, emigrația în masă și declinul demografic. Scăderea demografică era o problemă presantă încă dinainte de război.

Potrivit fbc.biz.ua, cifrele arată un dezastru generalizat în Ucraina, care s-a  confruntat cu o provocare fără precedent în 2025 cu deficitul de forță de muncă a atins aproape 9 milioane de persoane.  Sudorii sunt la mare căutare pentru reparații în urma distrugerilor provocate de bombardamentele rusești.

România lui Bolojan rezolvă deficitul bugetar cu austeritate. Ucraina lui Zelenski rezolvă deficitul de personal cu creșteri de salarii

Cea mai acută lipsă de personal se resimte în domeniile logisticii, comerțului, construcțiilor, medicinei și educației.  Spre deosebire de România, angajatorii din Ucraina sunt obligați să majoreze salariile, să simplifice condițiile de angajare și să se pregătească pentru atragerea de lucrători străini.

Situația nu arată bine nici în agricultură. Ucraina se înfruntă cu o penurie de lucrători agricoli

Situația nu arată bine nici în agricultură. Ucraina se înfruntă cu o penurie de lucrători agricoli

Conform platformelor de personal, salariul mediu în profesiile active a crescut la între 42.000 și 55.000 grivne, iar șoferii, vânzătorii, bucătarii și încărcătorii au devenit cei mai solicitați.

Și Ucraina recurge la angajarea lucrătorilor asiatici

Guvernul analizează scenarii de liberalizare a imigrației, inclusiv simplificarea permiselor de muncă pentru cetățenii din țările asiatice, caucaziene și balcanice. În același timp, companiile solicită nu doar importul de forță de muncă, ci și crearea condițiilor pentru întoarcerea ucrainenilor plecați în străinătate.

Economiștii avertizează: fără o politică sistematică de personal, Ucraina riscă să piardă ritmul redresării și atractivitatea investițiilor. Țara are nevoie nu doar de o forță de muncă, ci de un nou model de angajare, cu formate flexibile, competențe digitale și salarii competitive.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă:

Citește și

EXTERNE Cine este „îngerul militar” al lui Donald Trump, un miliardar misterios care a donat bani pentru a plăti salariile armatei SUA în timp de „shutdown”
23:40
Cine este „îngerul militar” al lui Donald Trump, un miliardar misterios care a donat bani pentru a plăti salariile armatei SUA în timp de „shutdown”
EXTERNE Donald Trump nu mai vrea să se întâlnească cu Putin decât dacă oprește războiul din Ucraina. Ce spune președintele american
22:02
Donald Trump nu mai vrea să se întâlnească cu Putin decât dacă oprește războiul din Ucraina. Ce spune președintele american
EXTERNE În drum spre Asia, Trump face o aterizare „surpriză”. Îl ia în Air Force One pe emirul Qatarului, unul dintre bogații lumii, care i-a dăruit un avion
21:57
În drum spre Asia, Trump face o aterizare „surpriză”. Îl ia în Air Force One pe emirul Qatarului, unul dintre bogații lumii, care i-a dăruit un avion
EXTERNE Fâșia Gaza este supravegheată de dronele SUA după ce ministrul israelian al Apărării a raportat că 60% din tunelurile Hamas sunt încă active
20:59
Fâșia Gaza este supravegheată de dronele SUA după ce ministrul israelian al Apărării a raportat că 60% din tunelurile Hamas sunt încă active
TEHNOLOGIE Vine vremea DRONELOR care combat infracționalitatea. Decolate de pe acoperișurile Londrei, răspund la urgențe și sosesc la locul crimei în 2 minute
19:59
Vine vremea DRONELOR care combat infracționalitatea. Decolate de pe acoperișurile Londrei, răspund la urgențe și sosesc la locul crimei în 2 minute
SHOWBIZ Angelina Jolie s-ar putea apuca de construit o TABĂRĂ pentru orfanii din Fâșia Gaza: „132.000 de copii sub 5 ani riscă să moară de malnutriție”
18:56
Angelina Jolie s-ar putea apuca de construit o TABĂRĂ pentru orfanii din Fâșia Gaza: „132.000 de copii sub 5 ani riscă să moară de malnutriție”
Mediafax
Gabriela Firea nu va candida la Primăria Capitalei! Ea atacă deciziile lui Ciolacu: „Cine mi-a săpat groapa a căzut în ea”
Digi24
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce a lansat un val de amenințări pe TikTok
Cancan.ro
Ce salariu i s-a oferit unui tânăr din Cluj, ca ospătar într-un restaurant. Când a auzit suma, s-a ridicat și a plecat
Prosport.ro
Simona Halep a pierdut 18 milioane de dolari! Americanii anunță declinul financiar uriaș
Adevarul
Profesoară de biologie din Iași, surprinsă de elevi pe site-urile de videochat. Imaginile scandaloase au făcut vâlvă: „Cum să-mi mai trimit eu copiii la școală?”
Mediafax
Un studiu ADN dezvăluie bolile ascunse care au contribuit la distrugerea armatei lui Napoleon în 1812
Click
Cine este Bogdan Boitor, noul iubit al Ilincăi Vandici. În ce oraș din România a dus-o pe vedetă în vacanță
Wowbiz
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la tratament ul cu citostatice
Antena 3
Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat
Cancan.ro
Ilinca Vandici l-a 'făcut tată' deja pe noul iubit! Cine este acesta
Ce se întâmplă doctore
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
observatornews.ro
Afacerea deschisă de Alexandra în Iaşi. Creează produse unice, iar preţurile pot ajunge şi la 10.000 de lei
StirileKanalD
VIDEO „Mașina era încuiată pe interior” Noi detalii șocante ies la iveală în cazul morții Biankăi și lui Toni. Ce l-ar fi determinat să își ucidă iubita: „Probabil s-a răzgândit”
KanalD
Tragedie rutieră pe Valea Oltului! O persoană a murit și alte patru au fost rănite în urma impactului dintre două autoturisme
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Peste 90 de radare fixe stau nefolosite pe autostrăzile și drumurile naționale din România. Cine e responsabil?
Descopera.ro
De ce vânăm FANTOME și ce spune asta despre noi?
Capital.ro
Se schimbă ora! România trece la ora de iarnă. Se dau ceasurile înapoi cu o oră în această noapte
Evz.ro
Blestemul mănăstirii din codrii Bucovinei. Legenda locului unde clopotele nu au mai bătut niciodată
A1
Imagini virale cu un Ciobănesc german la metroul din Capitală. Reacțiile internauților sunt copleșitoare: „Îmi vine să plâng”
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
CE A FĂCUT Igor Cuciuc pentru soția sa e pur și simplu de neuitat: "Nimic nu este mai prețios. Merg pe drumul vieții cu..." Gestul interpretului de muzică populară aduce LACRIMI chiar și celor mai puternici. După tot ce au trăit, artistul face asta public
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
Descopera.ro
A fost dezvălui traseul pentru Turul Franței 2026. Premieră la start!
POLITICĂ Propunerea „Suveraniștilor”, în frunte cu Victor Ponta: „Dacă iese USR de la guvernare, suntem 30 să compensăm”
23:02
Propunerea „Suveraniștilor”, în frunte cu Victor Ponta: „Dacă iese USR de la guvernare, suntem 30 să compensăm”
VIDEO Cum a scăpat Ionuț Moșteanu de armată: „Am muncit, am lălăit-o cu școala până prin 2005”
22:34
Cum a scăpat Ionuț Moșteanu de armată: „Am muncit, am lălăit-o cu școala până prin 2005”
POLITICĂ Ce răspuns a dat ministrul Apărării când a fost întrebat dacă România ar rezista în primele 48 de ore în fața Rusiei. ”Partenerii sunt aici”
22:06
Ce răspuns a dat ministrul Apărării când a fost întrebat dacă România ar rezista în primele 48 de ore în fața Rusiei. ”Partenerii sunt aici”
LEGE Ministrul Mediului reia povestea fără sfârșit “Radarul balastierelor”. Când ar putea deveni funcțională aplicația
21:49
Ministrul Mediului reia povestea fără sfârșit “Radarul balastierelor”. Când ar putea deveni funcțională aplicația