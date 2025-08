Vladimir Putin, criticat dur de fiica lui nelegitimă: „A luat viața a MILIOANE de oameni și a distrus-o și pe a mea”

Un reportaj scandalos a fost publicat de ziarul german Bild, potrivit căruia dictatorul rus Vladimir Putin a fost criticat dur de fiica sa nelegitimă. Numele ei este Luiza Rozova și trăiește la Paris. Ea l-a atacat dur pe presupusul ei tată pentru desfășurarea războiului din Ucraina.

În 2020, un site de investigații rusesc, Proekt, a relatat că Putin ar avea o fiică nelegitimă, născută pe 3 martie 2003, la Sankt Petersburg. Numele ei inițial era Yelizaveta Krivonogih. Certificatul ei de naștere nu conține numele tatălui ei.

Însă, numele ei mijlociu este „Vladimirovna” – patronimicul. La aspect, seamănă cu dictatorul rus. Mama ei, care ar fi fost amanta dictatorului rus, s-a îmbogățit repede.

Ulterior, femeia și-a luat numele de Luiza Rozova și s-a mutat la Paris, unde este curator de galerii. Ea a mărturisit în februarie 2022, pe Telegram, că nu voia să se întoarcă în Rusia după începerea invaziei Ucrainei.

Neither Svetlana nor daughter Elizaveta, who uses the fake name Luiza Rozova, are under any kind of sanctions to this day. They live in #Monaco & #Paris among other places.

Our sanctions against the fascists have giant holes through which you could fly a jumbo jet. pic.twitter.com/WYyG2F08UY

— Igor Sushko (@igorsushko) January 31, 2023