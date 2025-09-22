Germania va iniția procesul de recunoaștere a STATULUI palestinian, dar decizia va fi la finalul procesului de pace /„Este obiectivul nostru”

Guvernul Friedrich Merz a semnalat, luni, că Germania este pregătită să lanseze procesul de recunoaștere a existenței unui stat palestinian, subliniind însă că aceasta este soluția care trebuie obținută la finalul procesului de negocieri între Israel și liderii palestinieni.

Israelul este supus presiunilor tot mai mari din cauza politicii aplicate în Fâșia Gaza. În contextul războiului și al situației dezastruoase de pe teritoriul palestinian, sunt discuții tot mai intense despre soluția a două state și despre obținerea unui acord de pace în regiune. Cu ocazia reuniunii Adunării Generale ONU, în New York va avea loc o conferință pe această temă.

Marea Britanie, Canada, Australia și Portugalia au anunțat deja decizii de recunoaștere a statului palestinian, iar Franța, Belgia, Andorra, Malta, Luxemburg și San Marino urmează să anunțe acțiuni similare.

Germania susține soluția a două state, dar consideră că aceasta trebuie să fie aplicată la finalul procesului negocierilor. Acest lucru a fost clarificat de ministrul de Externe, Johann Wadephul, înaintea vizitei la reuniunea ONU din New York.

”Crearea unui stat palestinian este obiectivul nostru, noi susținem soluția a două state, nu există nicio altă cale. Tocmai am transmis acest lucru Israelului, nu am luat o decizie. Noi rămânem pe acest drum, soluția trebuie obținută pe calea negocierilor. Pentru Germania, recunoașterea statului palestinian va fi la finalul procesului negocierilor”, a afirmat Johann Wadephul, citat de publicația Die Zeit.

Israelul și Statele Unite contestă vehement deciziile de recunoaștere a statului palestinian.

