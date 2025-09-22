Prim-ministrul FRANȚEI încearcă să ajungă la un compromis cu forțele politice privind bugetul/ Lecornu așteaptă propuneri pentru descentralizare

Noul prim-ministru al Franței, Sébastien Lecornu, care încearcă să ajungă la un compromis cu forțele politice pentru adoptarea bugetului, le-a cerut aleșilor locali să-i prezinte până la 31 octombrie propunerile lor privind descentralizarea.

Premierul a promis un „act major de descentralizare”, care va face obiectul unui proiect de lege pentru „a defini cu precizie competența fiecărei persoane și a evita diluarea responsabilităților”. Lecornu dorește să „consulte” și să „implice” aleșii și reprezentanții locali pentru a garanta o bună aplicare a acestei măsuri.

Sébastien Lecornu așteaptă propunerile lor „în scris până pe 31 octombrie” și spune că va avea „ocazia să le primească înainte de a prezenta proiectul de lege”, promițând să ia în considerare cererile acestora, ale parlamentarilor și ale societății civile.

Care sunt obiectivele noului premier

Inițiativa prevede „identificarea celui mai relevant nivel pentru a satisface nevoile cetățenilor noștri” și „asumarea tuturor consecințelor în materie de competență și finanțare” în domeniile sănătății și „în special furnizării de asistență medicală locală”, „politicilor de mediu”, „planificărilor urbane și locuințe”, „transporturilor”, culturii, turismului și sportului.

„Scopul nostru trebuie să fie să îmbunătățim concret viața de zi cu zi a cetățenilor noștri, să simplificăm și să facem actele publice mai transparente, realizând în același timp economii pe termen lung”, a declarat Lecornu, care urmează să prezinte un buget pentru 2026, potrivit cotidianului Sud Ouest.

Premierul le-a garantat primarilor „o recunoaștere mai echitabilă” și aplicarea legii care creează un „statut pentru aleșii locali”, un text menit să promoveze implicarea locală, care așteaptă examinarea Senatului.

