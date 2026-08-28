Axa Moscova-Beijing continuă să se consolideze în fața SUA, după ce președintele rus Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping au programat trei întâlniri cruciale în perioada următoare.

Anunțul a fost făcut de consilierul prezidențial al Federației Ruse, Iuri Ușakov, care a subliniat imortanța strategică a discuțiilor în contextul geopolitic actual.

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Cei doi lidefi vor aborda cele mai presante probleme de pe agenda internațională și proiectele economice comune.

Prima întâlnire: 31 august – Summitul Organizației de Cooperare de la Shangai de la Bișkek (Kârgâzstan);

A doua întâlnire: 11 – 13 septembrie – Summitul BRICS de la New Delhi (India);

A treia întâlnire: 18 – 19 noiembrie – Forumul Cooperării Economice Asia-Pacific de la Shenzhen (China).

„Vladimir Putin și Xi Jinping se vor întâlni în cadrul viitorului summit BRICS, programat pentru 12-13 septembrie la New Delhi. De asemenea, vor purta discuții la forumul APEC, care va avea loc în perioada 18-19 noiembrie la Shenzhen, China. Ne coordonăm îndeaproape eforturile pe scena internațională cu Republica Populară Chineză și dezvoltăm activ relațiile comerciale și economice”, a remarcat Ușakov, potrivit Interfax.

Sursa Foto: Hepta