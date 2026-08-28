Rareș Bogdan acuză Comisia Europeană că sfidează oierii români și spune că măsurile de la Bruxelles „au pedepsit o țară întreagă”

Europarlamentarul Rareș Bogdan critică dur Comisia Europeană după interzicerea exporturilor de ovine din România și susține că fermierii români au fost dezavantajați prin modul în care au fost aplicate restricțiile sanitar-veterinare. Liberalul afirmă că a cerut explicații Comisiei Europene încă din 16 iunie, chiar în ziua blocării exporturilor, și acuză Bruxelles-ul că nu a aplicat României aceeași abordare folosită în alte state membre.

Rareș Bogdan: Comisia Europeană a răspuns după mai bine de două luni

Europarlamentarul susține că a întrebat Comisia de ce România nu a beneficiat de „regionalizare”, astfel încât restricțiile să fie aplicate doar în zonele afectate de variolă la oi și capre. Rareș Bogdan afirmă că răspunsul primit de la comisarul Oliver Várhelyi a venit după mai bine de două luni și îl consideră nesatisfăcător.

„După ce i-a sufocat, Comisia Europeană sfidează oierii români! Am cerut Comisiei pe 16 iunie, când s-a interzis exportul de oi din România, să-mi spună de ce, spre deosebire de alte țări, în cazul României nu s-a aplicat regionalizarea chirurgicală, adică izolarea strictă a arealurilor unde erau cazuri de variolă la oi și capre. Sunt primul europarlamentar român care a făcut asta exact în ziua blocării exporturilor, iar răspunsul a venit după mai mai bine de două luni!! Un răspuns de 2 bani din partea comisarului responsabil cu sănătatea și securitatea animalelor, Oliver Varhelyi. L-am mai întrebat, în afară de motivul refuzului de a aplica și în cazul nostru regionalizarea (exemple: pesta porcină în Germania, variola în Italia sau gripa aviară în Franța), cum va atenua Comisia abuzul de piață al marilor procesatori asupra fermierilor români, obligați să vândă sub costurile de producție, dar și dacă va activa mecanisme de compensare directă, din rezerva de criză, pentru a preveni falimentul unui sector strategic”, a scris Rareș Bogdan, pe pagina sa de Facebook.

„Trebuiau extinse arealurile, nu interzis tot exportul”

În continuarea mesajului, europarlamentarul spune că explicația Comisiei a fost că, în urma controalelor din lunile mai și iunie, au fost identificate ferme seropozitive și în afara zonei inițiale de suspiciune. Rareș Bogdan consideră însă că această situație nu justifica, în opinia sa, blocarea întregului comerț.

„Ei bine, comisarul spune că după supravegherea din mai și iunie au găsit ferme seropozitive în afara ariei de suspiciune, ceea ce indică o posibilă circulație mai largă a bolii. Ceea ce înseamnă, după logica mea, că trebuiau extinse arealurile, nu interzis tot exportul și comerțul intracomunitar! Am mai aflat de la domnul Verhelyi că este în curs de revizuire Directiva privind practicile comerciale neloiale, pentru situațiile când fermierii sunt obligați să vândă sub prețul de producție. Iar la final, o clasică spălare pe mâini, în sensul că, dacă dorește România poate să le acorde ciobanilor compensații. Plătiți voi incompetența Bruxelles-ului!”

„Măsura dictată de Bruxelles a pedepsit o țară întreagă”

Rareș Bogdan precizează că nu consideră ANSVSA lipsită de responsabilitate, însă spune că măsurile adoptate la nivel european au avut efecte prea largi asupra fermierilor români. El compară situația cu măsurile luate în alte state membre și susține că România ar fi trebuit să primească sprijin pentru izolarea zonelor afectate.

„Eu nu spun că ANSVSA este perfectă. Doar că măsura dictată de Bruxelles a pedepsit o țară întreagă și a transformat o problemă veterinară locală într-un instrument de curățare a pieței europene în beneficiul concurenței din Vest. Dacă Bruxelles-ul ar fi aplicat un tratament egal, ar fi trimis de urgență echipe de la DG SANTE și fonduri de urgență pentru a ajuta ANSVSA Mureș să ridice filtre rutiere stricte, să asigure carantina și să izoleze județul, cum a fost ajutată Germania să ridice garduri electrice la granița cu Polonia pentru a opri mistreții bolnavi. Dar noi suntem în Est, ce nasol, deci s-a pus lacăt pe graniță, iar fermierii au fost lăsați să se sufoce, forțați să vândă pe nimic către abatoare.”

Europarlamentarul vorbește despre un presupus tratament diferit între statele membre și susține că regionalizarea ar fi fost folosită în Vest pentru protejarea piețelor, în timp ce România ar fi fost supusă unei restricții generalizate.

„Pentru Vest, regionalizarea este regula de aur care protejează business-ul, iar pentru Est, ea devine un lux teoretic. Să nu ne mai mirăm de creșterea partidelor extremiste, anti-europene! Oamenii simt că între ei și cei plătiți să cunoască și să înfăptuiască scopul UE, adică bunăstarea cetățenilor UE, prăpastia se lărgește.”