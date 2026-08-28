Doi bărbați au furat un colier decorat cu peste 600 de diamante dintr-un muzeu din Viena, chiar după ce au cumpărat bilete pentru a asista la expoziție.

Poliția declară că cei doi suspecți au sparta vitrina de la Muzeul de Arte Aplicate din Viena joi după-amiază și au luat colierul de platină și diamante.

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Un nou jaf muzeal în Europa

Potrivit BBC , colerul valorează 4 milioane de dolari și a fost creat pentru fosta familie regală egipteană. Acesta făcea parte dintr-o expoziție de bijuterii Van Cleef & Arpels, care se desfășoară până în septembrie.

Poliția austriacă a publicat informații cu cei doi suspecți demascați, surprinși de camerele video de securitate. Colierul de peste 200 de carate a fost purtat de regina Nazli în 1939, la căsătoria fiicei sale cu viitorul șah al Iranului.

Reacția conducerii muzeului

Lilli Hollein, directoarea generală a MAK, a declarat că „furtul unei bijuterii extrem de valoroase… ne-a lovit puternic”.

„Problemele de securitate au fost luate foarte în serios și toate măsurile de securitate au fost pregătite cu atenție”.

Hollein a spus că personalul a reacționat calm și a urmat procedurile stabilite atunci când a avut loc „incidentul armat” și că nimeni nu a fost rănit.

Seria jafurilor muzeelor nu s-a încheiat. Avertismentul Europol

Jaful de la muzeul vienez este ultimul din seria de jafuri de artefacte din muzeele europene, după ce joi dimineața a fost furată o colecție de artefacte din aur și argint datate din epoca bronzului, expuse la Muzeul din Villena.

Patru picturi renascentiste au fost furate dintr-un muzeu din Sicilia la începutul acestei luni, în timp ce trei picturi de Renoir, Cézanne și Matisse, în valoare de milioane de euro, au fost furate dintr-un muzeu din Parma la începutul anului.

Aceste jafuri au avut loc după raidul de la Muzeul Luvru din Paris, în care o bandă mascată a furat bijuterii neprețuite în octombrie anul trecut.

Seria de jafuri din muzeele europene a început în ianuarie 2025, când un grup de hoți au furat coiful dacic de aur de la Coțofenești și brățările dacice expuse la Muzeul Drents din Assen. Coiful a fost recuperat de autoritățile olandeze în aprilie 2026 și returnat României.

Pe fondul crizelor multiple din Europa și efectelor devastoare ale conflictelor regionale, Europol a declarat că furturile din muzee „devin din ce în ce mai agresive, cu o trecere către metode violente și forțate”, adăugând că acest lucru „ar putea indica implicarea unor noi rețele criminale”.

Sursa Foto: Ministerul de Interne al Austriei