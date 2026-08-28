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Ministerul Afacerilor Externe anunță că 2 cetățeni români au murit în incendiul izbucnit într-o clădire din Elveția, pe 21 august

Ministerul Afacerilor Externe anunță că 2 cetățeni români au murit în incendiul izbucnit într-o clădire din Elveția, pe 21 august Galerie Foto 1
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Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că doi cetățeni români au murit în incendiul izbucnit într-o clădire din Elveția. Incidentul a avut loc în data de 21 august 2026, la o clădire cu locuințe și restaurant, în orașul Thusis din estul țării.

Doi cetățeni români se numără printre victimele incendiului izbucnit pe 21 august, în orașul elvețian Thusis, potrivit Ministerului Afacerilor Externe. Autoritățile elvețiene au confirmat identitatea celor doi. Ambasada României la Berna monitorizează situația și este pregătită să ofere asistență consulară.

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Ministerul Afacerilor Externe anunță că 2 cetățeni români au murit în incendiul izbucnit într-o clădire din Elveția, pe 21 august.

Doi români au murit în urma incendiului din Elveția

„Ministerul Afacerilor Externe precizează că, în urma finalizării demersurilor de identificare a victimelor incendiului produs la data de 21 august 2026, în orașul Thusis, (Confederația Elvețiană), autoritățile elvețiene au informat Ambasada României la Berna cu privire la faptul că printre persoanele decedate se află și doi cetățeni români.

Reprezentanții misiunii diplomatice mențin situația în atenție, fiind în legătură permanentă cu autoritățile competente, și sunt pregătiți să acorde asistență consulară, conform competențelor.

MAE transmite condoleanțe familiilor celor doi cetățeni români decedați.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Berna: Telefon call-center: +41 31 351 05 46 și +41 31 351 05 47, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center-ului în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al misiunii diplomatice: +41 76 387 50 05”, transmite Ministerul Afacerilor Externe – MAE.

Incendiul a mistuit locuințele și restaurantul

Incendiul a izbucnit la o clădire, în noaptea de joi spre vineri, 20 spre 21 august 2026, în orășelul Thusis din estul Elveției. Incendiul a mistuit locuințele și restaurantul. În urma incidentului, 14 persoane au reușit să iasă din clădire. Opt persoane au fost rănite, între care doi aveau arsuri grave. Patru persoane au decedat.

„În noaptea de joi spre vineri, un incendiu important a izbucnit la Thusis. Un restaurant cu locuinţe a fost ars complet. Cinci persoane au fost date dispărute”, a anunţat într-un comunicat poliţia din cantonul Grisons.

Sursă foto: Mediafax Foto, capturi video

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