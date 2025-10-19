Prima pagină » Știri externe » Volodimir Zelenski spune că Putin îl URĂȘTE. „Donald Trump știe asta, el mi-a spus”

Volodimir Zelenski spune că Putin îl URĂȘTE. „Donald Trump știe asta, el mi-a spus”

19 oct. 2025, 14:43, Știri externe
Volodimir Zelenski spune că Putin îl URĂȘTE. „Donald Trump știe asta, el mi-a spus”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că omologul său american, Donald Trump, i-ar fi spus că președintele Rusiei, Vladimir Putin, îl „urăște”.

Declarația a fost făcută vineri, după ce Zelenski a mers la Casa Albă pentru a încerca să îl convingă pe Trump să furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk, considerate importante pentru ca Ucraina să învingă Rusia, scrie Times of India.

„Președintele Trump știe acel lucru secret. Cred că mi l-a împărtășit. Cred că a spus că Putin mă urăște”, a afirmat Zelenski, întrebat de ce Putin îl evită.

Întrebat despre propriile sentimente față de Putin, Zelenski a răspuns că este „ciudat” să vorbească despre emoții în timp ce țara sa este atacată de Rusia.

„Dacă încearcă să ne omoare pe toți, voi avea o altă atitudine față de această persoană”, a adăugat el.

Trump i-a transmis lui Zelenski că „e timpul” să facă o „înțelegere” cu Putin. Ucraina ar oferi drone în schimbul rachetelor Tomahawk

După întâlnirea Trump – Zelenski, președintele american a postat un mesaj pe rețeaua Truth Social în care a spus că i-a sugerat șefului statului ucrainean să facă „o înțelegere” cu Vladimir Putin, iar V0lodimir Zelenski a ieșit, ca și la precedenta întâlnire, la o conferință de presă în fața Casei Albe.

„Întâlnirea cu președintele Volodimir Zelenski al Ucrainei a fost foarte interesantă și cordială, dar i-am spus, așa cum i-am sugerat și președintelui Putin, că este timpul să oprim crimele și să facem o înțelegere! S-a vărsat suficient sânge, iar granițele de proprietate sunt definite prin război și curaj. Ar trebui să se oprească acolo unde sunt. Să-i lăsăm pe amândoi să revendice victoria, să lăsăm istoria să decidă! Fără împușcături, fără moarte, fără sume uriașe și nesustenabile de bani cheltuiți. Acesta este un război care nu ar fi început niciodată dacă aș fi fost președinte. Mii de oameni sunt măcelăriți în fiecare săptămână – Gata, ÎNTOARCEȚI-VĂ LA FAMILIILE VOSTRE ÎN PACE!”, a scris Trump pe Truth Social.

The Telegraph îl ia peste picior pe Zelenski după întâlnirea cu Trump. Ce CARICATURĂ au publicat jurnaliștii britanici

Trump i-a transmis lui Zelenski că „e timpul" să facă o „înțelegere" cu Putin. Ucraina ar oferi drone în schimbul rachetelor Tomahawk

Sursa foto main: Colaj GÂNDUL

Mediafax
