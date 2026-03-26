Volodimir Zelenski, vizită surpriză în Arabia Saudită. Care este scopul călătoriei președintelui ucrainean în Orientul Mijlociu

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut joi o vizită oficială neanunțată în Arabia Saudită, pe fondul războiului dintre Statele Unite și Iran. Această deplasare face parte dintr-un efort mai amplu de a consolida legăturile cu statele din Golf în contextul escaladării regionale, scrie Kyiv Post.

Zelenski a ajuns joi pe aeroportul Internațional King Abdulaziz din Jeddah, unde a fost întâmpinat de prințul Saud bin Mishaal bin Abdulaziz, viceguvernatorul regiunii Mecca. Liderul ucrainean și-a anunțat sosirea pe rețelele de socializare, unde a postat câteva imagini. Cu toate acestea, a oferit puține detalii despre scopul vizitei sale în Orientul Mijlociu.

„Am ajuns în Arabia Saudită. Sunt programate întâlniri importante. Apreciem sprijinul și îi susținem pe cei care sunt dispuși să colaboreze cu noi pentru a asigura securitatea”, a scris acesta pe X.

Ucraina oferă expertiză în contracararea dronelor în schimbul fondurilor

Potrivit unui oficial de rang înalt, citat de AFP, Ucraina și Arabia Saudită intenționează să semneze un acord privind cooperarea în domeniul securității, în special pentru protejarea cerului. Kievul, care a îndurat mai bine de doi ani bombardamentele efectuate cu dronele iraniene Shahed, s-a oferit acum să ofere expertiză în apărarea țărilor arabe din Orientul Mijlociu care au căzut victime atacurilor iraniene.

În prezent, Ucraina a trimis cel puțin 200 de specialiști ucraineni în drone pentru a consilia Kuweitul, Qatarul, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită cu privire la modul de a contracara amenințările. În schimbul asistenței tehnice, președintele ucrainean caută sprijin financiar și cooperare pentru a reduce dependența de fondurile UE și pentru a asigura muniție pentru sistemele Patriot, pe fondul penuriei de arme cauzate de conflictele din Orientul Mijlociu.

