Von der Leyen a anunțat că se va întâlni cu TRUMP duminică, în Scoția. Subiectul discuțiilor: Menținerea relațiilor comerciale

Președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen a declarat că se va întâlni cu președintele american Donald Trump duminică, în Scoția.

Vizita președintelui Comisiei Europene are loc în timp ce Uniunea Europeană face eforturi pentru a obține un acord comercial cu Washingtonul.

Anunțul a sporit speranțele că von der Leyen și Trump vor conveni asupra unei schițe preliminare de acord comercial și vor evita un război comercial transatlantic, notează Financial Times.

Persoane la curent cu proiectul de acord spun că acesta va stipula taxe vamale de aproximativ 15% pentru majoritatea importurilor în Statele Unite dinspre cel mai mare partener comercial al lor, Uniunea Europeană.

Von der Leyen va călători în Scoția, unde Trump petrece un weekend jucând golf și întâlnindu-se cu oficiali britanici care fac lobby pentru ca el să reducă taxele vamale pe oțel și whisky.

Following a good call with @POTUS, we have agreed to meet in Scotland on Sunday to discuss transatlantic trade relations, and how we can keep them strong.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 25, 2025