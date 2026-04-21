Vor fi scoase la licitație poezii nepublicate și documente secrete care au aparținut lui Bonnie și Clyde, cuplul criminal notoriu din America

Poezii și documente nepublicate, scrise de Bonnie Parker și Clyde Barrow, cuplul criminal notoriu din America din perioada interbelică, urmează să fie scoase la licitație. Pentru prima dată, au apărut scrieri private ale celebrului cuplu. Cei doi au fost figuri emblematice ale Americii anilor 1930.

De-a lungul timpului, povestea cuplului a fost o inspirație pentru zona cinematografică, mulți actori jucând rolurile de „criminali” în diverse pelicule. Printre actori s-a aflat și Kevin Costner, care a jucat în filmul „The Highwaymen”. Pelicula spune povestea polițiștilor care au pus capăt infracțiunilor comise de infractorii americani Bonnie Parker și Clyde Barrow. Aici se află mai multe detalii.

Licitația online va avea loc în zilele de 24 și 25 aprilie 2026 și sunt organizate de Heritage Auctions, o casă de licitații americană cu sediul în Dallas. Obiectele au fost donate de nepotul lui Barrow. El le-a primit de la mama sa, sora mai mare a lui Clyde.

Printre cele mai notabile piese se numără un mic caiet verde din piele artificială din 1933, deținut inițial de un jucător de golf și refolosit ulterior de Bonnie și Clyde ca jurnal de poezie în timpul evadării lor în Statele Unite, notează Il Messaggero.

Paginile conțin versuri care relatează viața clandestină a cuplului, inclusiv crime, fuga și încercările constante de a evita capturarea. Unele versuri abordează, de asemenea, episoade de violență și jafuri, reinterpretate în formă poetică într-un stil simplu.

„Manuscriptul Barrow”

Colecția include și „Manuscriptul Barrow”. Este un manuscris atribuit lui Clyde, în care el încearcă să imite scrisul de mână al partenerei sale, recunoscând implicit abilitățile superioare ale acesteia. În text, Barrow povestește despre viața de fugar, furtul „pentru a supraviețui” și violența ca o prezență constantă, folosind un limbaj colocvial și numeroase greșeli de ortografie.

„Puțini criminali din istoria americană au captivat imaginația publicului așa cum au făcut-o Bonnie și Clyde. Faptul că au documente scrise de ei oferă o perspectivă rară, directă, asupra unei povești care a devenit mitologică”, a declarat Ray Farina, director de afaceri istorice la Heritage Auctions.

Cele 2 pistoale au fost vândute

Nu este prima oară când sunt scoase la licitație obiecte care au aparținut celebrului cuplu. De exemplu, în 2012, cele 2 pistoale descoperite asupra lor, după ce au fost împușcați de un echipaj de poliție în 1934, au fost vândute la o licitație. Licitația a avut loc în orașul Nashua din New Hampshire. Au fost vândute pentru suma de 504.000 de dolari.

