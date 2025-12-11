Prima pagină » Știri externe » Revista Time numește „Arhitecții inteligenței artificiale” drept Personalitatea Anului 2025. Cei 8 oameni care „au pus roțile istoriei în mișcare”

Revista Time numește „Arhitecții inteligenței artificiale” drept Personalitatea Anului 2025. Cei 8 oameni care „au pus roțile istoriei în mișcare”

11 dec. 2025, 19:43, Știri externe
Revista Time  a ales „Arhitecții inteligenței artificiale” ca Personalitate a Anului 2025, un grup colectiv de lideri din industrie care au avut un impact semnificativ asurpa tehnologiei și societății la nivel global. Publicația onorează un grup de persoane cheie care au condus dezvoltarea și implementarea rapidă a inteligenței artificiale.

Printre personalitățile prezente pe copertă se numără:

Potrivit redactorului-șef al revistei Time, Sam Jackobs, 2025 a fost anul în care inteligența artificială a încetat să mai fie o tehnologie de nișă și a devenit o tehnolgoie cu un impact copleșitor asurpa vieții cotidiene: de la educație, la locuri de muncă și politică.

Scopul onorării acestui grup a fost acela de a sublinia modul în care acești indivizi „au pus roțile istoriei în mișcare” prin dezvoltarea și implementarea rapidă a tehnologiei, luând decizii care remodelează mijloacele noastre de trai. De asemenea, revista a dorit să atragă atenția asupra concentrării fără precedent a puterii în mâinile unui număr relativ mic de oameni.

Aceasta nu este prima dată când Time deviază de la regulă și numește mai mult de o persoană ca Personalitate a Anului. În anul 1982, publicația a desemnat „Calculatorul” drept instrumentul care a revoluționat lumea, iar în anul 2022 revista menționat pe prima pagină „Spiritul Ucrainei”.

