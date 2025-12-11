Viktor Orban își pregătește viitorul la conducerea Ungariei. Vrea să ajungă președinte cu puteri extinse, scrie Bloomberg

Viktor Orban explorează în prezent modalități de a-și menține controlul asupra Ungariei, indiferent de rezultatul alegerilor care vor avea loc în luna aprilie, arată Bloomberg. Orban ia în considerare ideea de a prelua funcția de președinte și de a rescrie legile pentru a o transforma în cea mai puternică funcție din țară.

Premierul ungar a evocat perspectiva unui sistem prezidențial după întâlnirea de luna trecută de la Casa Albă cu Donald Trump, când a spus că acest plan a fost „întotdeauna pe masă”. Un prim pas a fost făcut miercuri, când Parlamentul Ungariei a aprobat un proiect de lege al partidului Fidesz, partidul lui Orban, care îngreunează demiterea președintelui de către Parlament.

În prezent, președintele Ungariei are doar un rol ceremonial, iar Orban ar avea în plan să transforme această funcție în una cu puteri sporite. Având în vedere precedentele din Turcia și Rusia, la Budapesta deja se vorbește că Orban nu va pleca în liniște dacă va pierde primele alegeri din ultimele două decenii.

Orban a declarat luna trecută că a luat în considerare trecerea la un sistem prezidențial după fiecare dintre cele patru victorii electorale anterioare, înainte de a decide împotriva acestui sistem într-o țară în care prim-ministrul deține cea mai mare putere. Dacă Fidesz câștigă în aprilie, Orban ar putea continua să dicteze deciziile în calitate de președinte, în timp ce va delega afacerile guvernamentale zilnice unui aliat de încredere din partidul lui.

Dacă ar pierde alegerile, Orban, în calitate de președinte, ar putea afecta capacitatea maghiarilor de a repoziționa Ungaria ca membru loial al UE, după ani de antagonism cu Bruxelles-ul pe teme precum statul de drept și corupția, până la vetourile privind sprijinul pentru Ucraina.

Orban are toate instrumentele politice necesare

Pentru a-și îndeplini planul, Orban trebuie să folosească actuala majoritate parlamentară Fidesz înainte de alegerile din aprilie. În Ungaria, Parlamentul votează vine trebuie să ocupe funcția de președinte. Actualul președinte, aliatul Fidesz și fostul judecător al Curții Constituționale, Tamas Sulyok, ar trebui, de asemenea, să se retragă. Mandatul său urmează să expire în 2029.

Orban a început să rescrie regulile electorale încă din 2010, când a început să reducă numărul de parlamentari și a redesenat limitele electorale. După întâlnirea cu Donald Trump de la Washington, Orban a lăudat puterea unui sistem prezidențial. În Statele Unite, Trump spune „asta este ceea ce vreau și tu te descurci”, a spus Orban pentru postul de televiziune ATV în noiembrie. În completare Orban a spus că s-a gândit mult la o astfel de configurație: „Întrebarea este aici și acum, cu istoria și cunoștințele noastre și provocările cu care ne confruntăm, ce este mai bine pentru maghiari?”

Premierul Ungariei vrea să urmeze modelul Turciei și Rusiei

Președintele Turciei, Recep Erdogan, a renunțat la funcția de premier pentru a deveni primul președinte ales direct al țării, în 2014. Erdogan este în funcție încă de atunci, iar contracandidatul său este acum în închisoare. la un tertip similar a apelat și Vladimir Putin, care a avut un mandat de prim-ministru al Rusiei, doar pentru a reveni ca șef de stat. Mai apoi, Rusia și-a revizuit Constituția astfel încât Vladimir Putin să mai poată beneficia de mandate al conducerea țării.

În Ungaria, o generație se maturizează fără a cunoaște alt lider decât Orban

Orban a beneficiat de superioritate legislativă în ultimele patru mandate parlamentare din Ungaria, prilej de care a profitat ca să își consolideze puterea. Acest lucru i-a permis lui Orban, în ultimii 15 ani, să înlocuiască constituția, să conducă prin decret și să susțină legislație care uneori nu a reușit să țină piept în instanța UE, inclusiv în ceea ce privește imigrația.

