WSJ: Mii de pușcași marini SUA vor fi trimiși în Orientul Mijlociu până vineri, ziua în care va expira ultimatumul lui Trump impus Iranului

Administrația SUA se pregătește să trimită mii de soldați în Orientul Mijlociu, cu scopul de a redeschide Strâmtoarea Ormuz. Principalul obiectiv este ocuparea insulei iraniene Kharg, considerată punct strategic cheie pentru blocada iraniană asupra celui mai îngust și vital coridor navigabil pentru tranzitul petrolier la nivel global.

Aproape 2.200 de militari americani  din a 31-a Unitate Expediționară a Pușcașilor Marini, alături de navele USS Tripoli și USS New Orleans, se vor îndrepta spre Orientul Mijlociu.

Clash Report susține că ar putea fi peste 50.000 de trupe SUA trimise în Orientul Mijlociu.

  • USS Boxer ARG + A 11-a Unitate Expediționară  (în jur de 2.500 de pușcași marini)
  • USS Tripoli ARG + A 31-a Unitate Expediționară  (în jur de 2.200 de pușcași marini) 
  • Trupe SUA în regiune: 50.000
  • Parașutiști din a 82-a Divizie Aeropurtată 
  • Forțe de răspuns imediat: USS Abraham Lincoln – implicat în lupte active, USS Gerald R. Ford – aflat la reparații, în Grecia,  150 de aeronave, submarine, distrugătoare, posibil să fie adus și portavionul USS George H.W. Bush.”

Ar putea fi cea mai mare  operațiune de debarcare de la D-Day

În insula Kharg, SUA ar urma să demareze la finalul acestei săptămâni cea mai mare operațiune de debarcare de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace, precum și cea mai mare operațiune militară terestră de la invazia Irakului în 2003.

Vineri, 27 martie 2026, expiră ultimatumul dat de Trump Iranului pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Președintele american a amenințat regimul islamist de la Teheran că va bombarda toate centralele electrice.

Forțele SUA au lovit mai mult de 9.000 de ținte iraniene de la declanșarea Operațiunii „Epic Fury” din 28 februarie, transmite Comandamentul Central al SUA de la Pentagon, responsabil pentru acțiunile militare ale SUA în Orientul Mijlociu.

SUA au distrus mai mult de 140 de vase iraniene,  potrivit Wall Street Journal.

Sursa Foto: Facebook – US Marines

