Xi Jinping i-a cerut ajutorul premierului slovac pentru îmbunătățirea relațiilor DIPLOMATICE cu Uniunea Europeană

Președintele chinez, Xi Jinping, a lăudat, joi, Slovacia pentru prietenia sa cu China, exprimându-și dorința de a consolida relațiile diplomatice cu Uniunea Europeană, cu ajutorul premierului Robert Fico.

Comunitatea internațională are nevoie de unitate și cooperare mai mult ca niciodată, i-a transmis Xi Jinping premierului slovac, care a participat miercuri la parada militară de la Beijing.

Xi Jinping i-a solicitat ajutorul lui Robert Fico pentru a stabili relații diplomatice avantajoase cu Uniunea Europeană, care a impus taxe vamale substanțiale vehiculelor electrice fabricate în China, pe baza acuzațiilor de concurență neloială. Slovacia s-a numărat printre statele care s-au opus taxelor vamale.

Alături de Ungaria, Slovacia încearcă să atragă investiții industriale din partea firmelor chineze, care ar putea crea noi locuri de muncă. Totuși, spre deosebire de Budapesta, Bratislava a reușit să încheie un acord de parteneriat strategic cu Beijingul abia anul trecut.

Slovacia și Ungaria își mențin colaborarea cu Rusia și China

Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, care l-a reprezentat pe premierul Viktor Orban la parada militară de la Beijing, i-a declarat, miercuri, premierului chinez, Wang Yi, că aproximativ 31% din investițiile chineze în Europa au fost făcute în Ungaria în 2024.

De asemenea, Ungaria și Slovacia mențin relații strânse cu Rusia, care furnizează majoritatea necesarului de petrol al Slovaciei, potrivit U. S. News.

Robert Fico s-a întâlnit cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, după ce i-a transmis liderului rus, Vladimir Putin, că vrea să normalizeze relațiile cu Kremlinul, în pofida faptului că UE încearcă să dezechilibreze comerțul cu Moscova, prin impunerea sancțiunilor asupra exporturilor de petrol rusesc.

Foto: Profimedia

