Donald Trump îl critică pe Xi Jinping pentru că nu a menționat STATELE UNITE la „frumoasa ceremonie” de la Beijing

04 sept. 2025, 10:10, Știri externe
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, miercuri, că „frumoasa ceremonie” a Chinei, care marchează sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, ar fi trebuit să evidențieze rolul pe care SUA l-au jucat în înfrângerea Japoniei.

„Mi s-a părut o ceremonie frumoasă. Mi s-a părut foarte, foarte impresionantă” , a declarat Donald Trump reporterilor din Biroul Oval, la câteva ore după ce a sugerat că liderii prezenți la parada militară de la Beijing ar putea conspira împotriva Statelor Unite.

„Am urmărit discursul aseară. Președintele Xi este un prieten de-al meu, dar am crezut că SUA ar fi trebuit menționate aseară în timpul acelui discurs, pentru că am ajutat China foarte, foarte mult”, a insistat Trump, potrivit agenției de presă Reuters.

Invazia Japoniei în China în 1937 a reprezentat o escaladare majoră a luptelor care au condus la cel de-al Doilea Război Mondial, iar capitularea Tokyo în 1945 a marcat sfârșitul conflictului. SUA au intrat în război în1941, ajutând forțele chineze în lupta împotriva armatei japoneze, jucând un rol decisiv în înfrângerea statului.

Trump laudă relația cu Xi Jinping

Xi Jinping a prezentat Al Doilea Război Mondial ca pe un punct de cotitură major în „dezvoltarea națiunii chineze”. Președintele chinez le-a mulțumit „guvernelor străine și aliaților internaționali care au sprijinit și au ajutat poporul chinez”, dar nu a insistat asupra rolului Statelor Unite în război.

Relațiile dintre SUA și China au rămas instabile, tensiunile fiind generate de probleme de securitate, precum situația din Ucraina sau pretențiile din Marea Chinei de Sud, culminând cu amenințarea tarifelor americane, care afectează bunurile chinezești.

Totuși, Trump a salutat relația pe care o are cu Xi Jinping, sugerând că cei doi lideri s-ar putea întâlni în viitorul apropiat.

„Vă rog să transmiteți cele mai calde salutări lui Vladimir Putin și Kim Jong-Un, în timp ce conspirați împotriva Statelor Unite”, a transmis Trump.

