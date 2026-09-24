Alertă aeriană în Tulcea și Botoșani. Avioane militare, ridicate de la sol după detectarea unui grup de drone lângă România. Una a intrat pe teritoriul țării

În dimineața zilei de joi, 24 septembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană care evolua pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România, în zona de nord a județului Botoșani.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de pe Baza 86 Aeriană Borcea, pentru monitorizarea situației.

Potrivit semnalelor radar, ținta aeriană a pătruns în spațiul aerian național prin nordul județului Botoșani. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din județele Botoșani și Suceava, iar la ora 06.26 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Alertă aeriană și în Tulcea

Alertă aeriană în nordul județului Tulcea, în dimineața zilei de joi, 24 septembrie. Radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat un grup de drone care evoluau pe teritoriul Ucrainei, în apropierea frontierei cu România.

Populația a fost avertizată prin RO-Alert, iar două avioane F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Incidentul s-a produs în noaptea de miercuri spre joi, pe fondul unei activități aeriene intense în sudul Ucrainei. Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat un grup de ținte aeriene care evoluau la nord de localitatea Chilia Veche, pe teritoriul ucrainean, în apropierea graniței României.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar autoritățile au declanșat procedurile pentru avertizarea populației. Așadar, la ora 04:41, locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert.

Avioane F-18 spaniole, ridicate de la sol

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu pentru monitorizarea situației. Militarii au urmărit evoluția țintelor detectate în apropierea frontierei.

Ministerul Apărării precizează că, pe durata alertei, nu au fost raportate pătrunderi ale dronelor în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la ora 05:44.

Drone de atac, semnalate în sudul regiunii Odesa

Alerta din România s-a produs în contextul unei activități aeriene intense raportate în cursul nopții de autoritățile ucrainene. Forțele Aeriene ale Ucrainei au semnalat în repetate rânduri grupuri de drone de atac care veneau din direcția Mării Negre și se îndreptau spre regiunea Odesa.

În jurul orei 03:57, autoritățile ucrainene au avertizat asupra unor drone care se deplasau dinspre Marea Neagră către sudul regiunii Odesa, inclusiv în direcția zonei Tatarbunar, aflată relativ aproape de sectorul românesc al frontierei.