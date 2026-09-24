Pe 25 octombrie 2010, acest bărbat a plecat din Dublin și a decis să alerge în jurul lumii. Ce s-a întâmplat după 1.461 de zile, în care a parcurs 50.000 km. Unde a ajuns

Tony Mangan, un irlandez, a dat startul Maratonului Dublin pe 25 octombrie 2010, a continuat să alerge și a început o călătorie care avea să-l poarte pe cinci continente, nouă deșerturi și 41 de țări, înainte de a reveni la Dublin, după patru ani, potrivit Times of India.

Asociația Mondială a Alergătorilor înregistrează traseul său complet la 50.000 km pe parcursul a 1.461 de zile și îl consideră cel mai lung circuit al Pământului pe jos.

Mangan petrecuse mulți ani gândindu-se să alerge prin lume și, în cele din urmă, a transformat ideea în ceea ce a numit „Alergarea mondială”, începând cu Maratonul de la Dublin din 2010. El a continuat spre vest, traversând Irlanda, până la Dunquin, punctul cel mai vestic al Peninsulei Dingle. Mangan a traversat America de Nord, a migrat prin America Centrală și de Sud, a continuat prin Australia și Asia și, în cele din urmă, s-a întors în Europa.

Recordul traseului Asociației Mondiale a Alergătorilor enumeră secțiunile prin Canada, Statele Unite, Panama, Columbia, Argentina, Noua Zeelandă, Australia, Indonezia și Turcia înainte ultima etapă europeană de la Dublin.

Mangan a alergat în medie aproximativ echivalentul unui maraton pe zi în timpul călătoriei și mai avea cu el și un bagaj în care transporta echipament, inclusiv îmbrăcăminte, alimente și articole de camping.

The Irish Independent a relatat că aceasta a acoperit deja 50.000 de km, traversând cinci continente, șase deșerturi și 41 de țări în septembrie 2014. El și-a început întoarcerea în Europa după ce a terminat secțiunile lungi de-a lungul Americii, Australiei și Asiei.

S-a confruntat cu condiții extreme, de-a lungul traseelor, cu căldură și cu frig. De asemenea, a alergat prin pustietatea australiană.

Asociația Mondială a Alergătorilor semnalează că Mangan a făcut cursa de 50.000 km pentru Aware, o organizație care activează în domeniul depresiei.

Când Mangan a ajuns în Europa, expediția era deja la al patrulea an. În septembrie 2014, Irish Independent a relatat că Mangan își încheia ultima parte a călătoriei sale, după întoarcerea din străinătate. El ajunsese deja la aproximativ 50.000 km, dar a continuat să alerge până când expediția s-a încheiat oficial cu Maratonul din Dublin. Cursa finală a stabilit un punct final fix pentru călătorie, în loc să se termine undeva pe drum.

Pe 27 octombrie 2014, Mangan a trecut linia de sosire a Maratonului din Dublin în 6:08:30, completând finalizarea etapei finale a unei călătorii care începuse cu aceeași cursă, în urmă cu patru ani. Asociația Mondială a Alergătorilor

identifică Mangan ca deținând recordul pentru cea mai lungă circumnavigație.