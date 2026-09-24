O dronă s-a prăbușit în județul Suceava. Școli închise în patru localități. Alertă de drone în alte două județe

Alerta aeriană declanșată joi dimineață în nordul țării, după detectarea unei drone în apropierea graniței cu Ucraina, afectează programul școlilor.

UPDATE: Drona care a pătruns joi dimineața pe teritoriul României, prin Botoșani, s-a prăbușit în județul Suceava, în apropiere de localitatea Solca. Aceasta a zburat timp de patru minute pe cerul României. Ministerul Apărării mai menționează că nu au fost produse pagube, dar nici victime.

La fața locului au ajuns polițiștii și specialiștii în domeniu, care au găsit o dronă de mici dimensiuni, care s-a prăbușit fără a crea un incendiu.

„Echipele de intervenție ale Ministerului Afacerilor Interne au ajuns la fața locului, au securizat perimetrul și au identificat o dronă de mici dimensiuni, fără incendiu la locul prăbușirii”, a transmis MApN.

De asemenea, autoritățile mai menționează că și un elicopter IAR-330 SOCAT a decolat de la Baza 95 Aeriană Bacău, pentru a monitoriza situația în continuare.

Știrea inițială:

Inspectoratul Școlar Județean Suceava a anunțat suspendarea cursurilor până la ora 10:00 în unitățile de învățământ din localitățile Solca, Arbore, Botoșana și Cacica. Decizia a fost luată joi dimineață, 24 septembrie, în urma discuțiilor dintre Inspectoratul Școlar Județean Suceava și autorități, după alerta aeriană care a vizat județele Suceava și Botoșani. Activitatea este suspendată până la ora 10:00.

”Precizăm că ținta aeriană a evoluat timp de aproximativ patru minute în spațiul aerian național, după care s-a prăbușit în apropierea localității Solca, județul Suceava, fără a produce victime sau pagube materiale”, a anunțat MApN.

RO-Alert în Suceava și Botoșani și Tulcea

Măsura vine după ce populația din Suceava și Botoșani a fost avertizată joi dimineață prin sistemul RO-Alert. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat inițial o țintă aeriană care evolua pe teritoriul Ucrainei, în apropierea frontierei cu România, în zona de nord a județului Botoșani.

Potrivit datelor radar comunicate de MApN, ținta a pătruns ulterior în spațiul aerian național prin nordul județului Botoșani.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar la ora 06:26 a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru populația din județele Botoșani și Suceava. Oamenii au fost sfătuiți să își păstreze calmul, să se adăpostească și, în lipsa unui adăpost de protecție civilă, să rămână în interiorul locuințelor, departe de geamuri și de pereții exteriori.

Două avioane F-16, ridicate de la sol

În urma alertei, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru monitorizarea situației.

Incidentul din nordul țării s-a produs în aceeași dimineață în care sistemele radar românești au detectat și un grup de drone pe teritoriul Ucrainei, la nord de Chilia Veche, în apropierea frontierei cu județul Tulcea. Pentru acel episod au fost ridicate de la Mihail Kogălniceanu două aeronave F-18 spaniole.