Xi Jinping se va întâlni cu premierul Indiei/ Beijingul și New Delhi își dezvoltă cooperarea pe fondul presiunii comerciale exercitate de TRUMP

Premierul indian, Narendra Modi, urmează să discute cu președintele Chinei, Xi Jinping, duminică, în contextul în care relațiile dintre cele două țări se îmbunătățesc, pe fondul presiunilor comerciale ale liderului american, Donald Trump.

Narendra Modi se află în prima sa vizită în șapte ani la Beijing, pentru a participa la summitul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai, la care vor participa și Rusia și Iranul.

Relațiile dintre China și India s-au înrăutățit în 2020, când a izbucnit un conflict mortal între trupele celor două state, la granița din Himalaya. China și India au o graniță de 3.800 de kilometri, care este slab demarcată și este disputată înc din 1950.

În iunie 2020, cel puțin 20 de soldați indieni și patru militari chinezi au fost uciși în luptele care s-au desfășurat în nordul Indiei. În același an, New Delhi și-a intensificat controlul asupra investițiilor din China și a interzis aplicațiile mobile chinezești, întrerupând, totodată, rutele aeriene directe.

Conflictele au continuat până în 2022, trupele chineze și indiene luptându-se pentru revendicarea unor teritorii din nord-estul Indiei.

În 2023, Modi și Xi Jinping s-au întâlnit la Johannesburg, cu ocazia desfășurării unui summit BRICS, convenind să intensifice eforturile de a pune capăt conflictelor de la graniță.

Politicile comerciale ale lui Trump afectează cele două mari economii

În septembrie 2024, ministrul indian de Externe, Subrahmanyam Jaishankar, a declarat că aproximativ 75% din problemele de la granița Indiei cu China au fost rezolvate, potrivit agenției de presă Reuters.

China și India au stabilit, odată cu anunțarea tarifelor de către Donald Trump o intensificare a cooperării în domeniul economic, pentru a putea respinge presiunea exercitată de președintele american.

În luna iulie, ministrul indian de Externe efectuează o vizită în China, pledând pentru rezolvarea tensiunilor de la graniță și pentru retragerea tuturor trupelor.

Săptămâna trecută, Subrahmanyam Jaishankar și omologul său chinez, Wang Yi, au discutat despre pacea la frontieră, problemele comerciale și schimburile bilaterale, cu scopul de a consolida relațiile diplomatice dintre cele două state.

