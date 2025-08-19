Prima pagină » Știri externe » India și China depun eforturi pentru a-și îmbunătăți relațiile DIPLOMATICE/ Cele două state „trebuie să stabilească o înțelegere strategică corectă”

India și China depun eforturi pentru a-și îmbunătăți relațiile DIPLOMATICE/ Cele două state „trebuie să stabilească o înțelegere strategică corectă”

19 aug. 2025, 15:39, Știri externe
India și China depun eforturi pentru a-și îmbunătăți relațiile DIPLOMATICE/ Cele două state „trebuie să stabilească o înțelegere strategică corectă”

Ministrul indian de Externe, Subrahmanyam Jaishankar, și omologul său chinez, Wang Yi, au discutat despre pacea la frontieră, problemele comerciale și schimburile bilaterale, cu scopul de a consolida relațiile diplomatice dintre cele două state.

„Am avut conversații productive pe teme economice, comerciale, contacte interpersonale, schimbul de date fluviale, comerțul la frontieră, conectivitate și schimburi bilaterale”, a declarat Jaishankar.

Conform declarațiilor ministrului indian de Externe, discuțiile vor contribui la restabilirea cooperării între cele două state.

De asemenea, Wang Yi a îndemnat ambele țări să ofere un exemplu în consolidarea cooperării strategice dintre state, în contextul în care discuțiile la nivel înalt au fost restabilite treptat.

„China și India trebuie să stabilească o înțelegere strategică corectă, să se considere reciproc parteneri și oportunități, nu rivali sau amenințări”, a declarat Wang Yi.

Ministrul chinez de Externe a efectuat o vizită oficială de două zile, în timpul căreia cele două părți vor purta o nouă rundă de discuții privind problemele de frontieră. Wang Yi se va întâlni cu Ajit Doval, consilierul indian pentru securitatea națională, și cu Narendra Modi, premierul Indiei.

India și China își propun retragerea trupelor de la graniță

Jaishankar a evidențiat importanța discuțiilor privind problemele de frontieră, pentru a reuși să mențină o zonă de pace și stabilitate.

„După ce am trecut printr-o perioadă dificilă în relația noastră, cele două națiuni ale noastre încearcă acum să meargă mai departe. Acest lucru necesită o abordare sinceră și constructivă din partea ambelor state”, a afirmat Jaishankar.

Unul dintre obiectivele ministrului indian de Externe este retragerea trupelor de la granița disputată din Himalaya, care au fost desfășurate de la conflictul din 2020, potrivit agenției de presă Reuters.

Relațiile dintre China și India au început să se stabilizeze, după ce New Delhi și Beijingul au ajuns la un acord pentru reducerea tensiunilor militare la granița din Himalaya, în urma discuțiilor desfășurate în Rusia.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

Ca răspuns la „amenințările neobișnuite” ale SUA, Nicolas Maduro anunță planul de a desfășura peste 4,5 milioane de membri ai milițiilor din Venezuela

Citește și

EXTERNE Noi CONDIȚII pentru solicitanții de cetățenie în SUA. Un expert: Ofițerii de la Imigrație sunt puși să evalueze ceva ce nu pot defini clar
17:00
Noi CONDIȚII pentru solicitanții de cetățenie în SUA. Un expert: Ofițerii de la Imigrație sunt puși să evalueze ceva ce nu pot defini clar
NEWS ALERT VIDEO | Trump declară că Statele Unite NU intenționează să detașeze militari în Ucraina /„Franța, Germania, Marea Britanie vor să trimită trupe”
16:35
VIDEO | Trump declară că Statele Unite NU intenționează să detașeze militari în Ucraina /„Franța, Germania, Marea Britanie vor să trimită trupe”
EXTERNE Benjamin Netanyahu, ATAC la adresa lui Anthony Albanese. „Premierul slab al Australiei a abandonat comunitatea evreiască”
16:27
Benjamin Netanyahu, ATAC la adresa lui Anthony Albanese. „Premierul slab al Australiei a abandonat comunitatea evreiască”
EXTERNE Friedrich Merz spune că Vladimir Putin și Volodimir Zelenski s-ar putea ÎNTÂLNI peste două săptămâni
16:09
Friedrich Merz spune că Vladimir Putin și Volodimir Zelenski s-ar putea ÎNTÂLNI peste două săptămâni
EXTERNE O româncă de 21 de ani a fost ARESTATĂ în Italia. Femeia era căutată pentru tâlhărie și crimă
15:10
O româncă de 21 de ani a fost ARESTATĂ în Italia. Femeia era căutată pentru tâlhărie și crimă
EXTERNE Ca răspuns la „amenințările neobișnuite” ale SUA, Nicolas Maduro anunță planul de a desfășura peste 4,5 milioane de membri ai milițiilor din Venezuela
15:07
Ca răspuns la „amenințările neobișnuite” ale SUA, Nicolas Maduro anunță planul de a desfășura peste 4,5 milioane de membri ai milițiilor din Venezuela
Mediafax
Locația probabilă a întâlnirii Putin-Zelenski. Ministrul de Externe a confirmat
Digi24
Cabana Babele a fost scoasă la vânzare. Cât costă clădirea din inima Bucegilor
Cancan.ro
Cauza morții Ralucăi Pânzaru, tânăra de 28 de ani găsită fără suflare într-un apartament din Iași. NU s-a sinucis!
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Dublarea impozitului pe locuințe e doar începutul. Ce alte scumpiri ne așteaptă în 2026
Mediafax
De la mănăstire, la nuntă. Nicușor Dan a dansat, într-un hambar, cu Prima Doamnă și fiul lor, printre nuntașii de la Tâncăbești
Click
Ce trebuie să pui în ciorba rădăuțeană, ca să iasă grasă, cremoasă și gustoasă ca la restaurant. Trucul pe care bucătarii nu ți-l spun
Wowbiz
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Antena 3
Grecii sunt foarte supărați că românii vin la ei în țară și le cumpără casele. Ce înseamnă asta pentru ei
Digi24
Ce se va întâmpla cu Putin dacă ar merge la o conferință de pace în Elveția. Anunțul șefului diplomației de la Berna
Cancan.ro
Ea este Maria, femeia de 36 de ani înjunghiată de fostul iubit. Atacul s-a petrecut sub privirile îngrozite ale celor doi copii 😢
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu soția lui Daniel Pancu! În tinerețe, Andra Teodorescu făcea senzaţie pe podiumurile de modă
observatornews.ro
Cât costă şi de unde poate fi cumpărat sacoul purtat de Zelenski la întâlnirea cu Trump de la Casa Albă
StirileKanalD
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
KanalD
Cod roșu de ploi în județele Gorj și Mehedinți. Mai multe mașini au fost blocate de puhoaiele de apă
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Programul Rabla va fi oficial relansat! Cine îl poate accesa și ce buget va fi alocat?
Descopera.ro
300 de obiecte misterioase au fost găsite în Univers
Capital.ro
Decizie fără precedent pentru Traian Băsescu. Executivul condus de Ilie Bolojan îi dă lovitura
Evz.ro
Drumul Vitoriei Lipan, în imagini spectaculoase. Imagini cum n-ați mai văzut
A1
Imaginile incendiare cu Delia într-un costum de baie minuscul: „Mâna sus care dați zoom”. Fanii au crezut că sunt „scăpate” pe internet
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Mihai Brotac, un tânăr de 24 de ani a murit înecat, după ce a alunecat și a fost luat de curenți
RadioImpuls
Dorobanțu, lovitură sub centură! Concurentul din ”Casa Iubirii” rupe tăcerea și îl provoacă pe Danciu: ”Explică-mi și mie...” Reacția uluitoare a colegului său: „Tu te mândrești că ai făcut fetele să plângă?”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. -Mergem la femei, gata, am hotărât!
Descopera.ro
„Zona zero”: Mișcarea aproape imperceptibilă cu beneficii pentru sănătate