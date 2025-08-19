India și China depun eforturi pentru a-și îmbunătăți relațiile DIPLOMATICE/ Cele două state „trebuie să stabilească o înțelegere strategică corectă”

Ministrul indian de Externe, Subrahmanyam Jaishankar, și omologul său chinez, Wang Yi, au discutat despre pacea la frontieră, problemele comerciale și schimburile bilaterale, cu scopul de a consolida relațiile diplomatice dintre cele două state.

„Am avut conversații productive pe teme economice, comerciale, contacte interpersonale, schimbul de date fluviale, comerțul la frontieră, conectivitate și schimburi bilaterale”, a declarat Jaishankar.

Conform declarațiilor ministrului indian de Externe, discuțiile vor contribui la restabilirea cooperării între cele două state.

De asemenea, Wang Yi a îndemnat ambele țări să ofere un exemplu în consolidarea cooperării strategice dintre state, în contextul în care discuțiile la nivel înalt au fost restabilite treptat.

„China și India trebuie să stabilească o înțelegere strategică corectă, să se considere reciproc parteneri și oportunități, nu rivali sau amenințări”, a declarat Wang Yi.

Ministrul chinez de Externe a efectuat o vizită oficială de două zile, în timpul căreia cele două părți vor purta o nouă rundă de discuții privind problemele de frontieră. Wang Yi se va întâlni cu Ajit Doval, consilierul indian pentru securitatea națională, și cu Narendra Modi, premierul Indiei.

India și China își propun retragerea trupelor de la graniță

Jaishankar a evidențiat importanța discuțiilor privind problemele de frontieră, pentru a reuși să mențină o zonă de pace și stabilitate.

„După ce am trecut printr-o perioadă dificilă în relația noastră, cele două națiuni ale noastre încearcă acum să meargă mai departe. Acest lucru necesită o abordare sinceră și constructivă din partea ambelor state”, a afirmat Jaishankar.

Unul dintre obiectivele ministrului indian de Externe este retragerea trupelor de la granița disputată din Himalaya, care au fost desfășurate de la conflictul din 2020, potrivit agenției de presă Reuters.

Relațiile dintre China și India au început să se stabilizeze, după ce New Delhi și Beijingul au ajuns la un acord pentru reducerea tensiunilor militare la granița din Himalaya, în urma discuțiilor desfășurate în Rusia.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

Ca răspuns la „amenințările neobișnuite” ale SUA, Nicolas Maduro anunță planul de a desfășura peste 4,5 milioane de membri ai milițiilor din Venezuela