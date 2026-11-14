Zborurile din SUA au fost reluate după interdicția națională de decolare, dar haosul din aeroporturi continuă. 827 de zboruri, deviate din cauza problemelor de comunicații

SUA au ridicat interdicția de decolare impusă vineri pe aeroporturile din întreaga țară, după o defecțiune a sistemelor de comunicații aeriene. Autorităție avertizează că perturbările ar putea continua, în contextul în care cel puțin 827 de zboruri au fost deviate.

Administrația Federală a Aviației (FAA) a anunțat vineri seară reluarea decolărilor pe aeroporturile americane, după o suspendare de câteva ore care a afectat traficul aerian la nivel național. Autoritățile au atribuit incidentul unor probleme tehnice ale sistemelor de control al traficului aerian, potrivit France24.

Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a confirmat că spațiul aerian al SUA este din nou „deschis”, explicând că perturbările au fost provocate de echipamente învechite și de suprasolicitarea infrastructurii.

Pentru pasageri, ridicarea restricțiilor nu înseamnă însă revenirea imediată la programul obișnuit al companiilor aeriene. Sute de aeronave și echipaje au rămas în alte aeroporturi decât cele în care ar fi trebuit să se afle, ceea ce complică reorganizarea zborurilor.

FAA a decis suspendarea decolărilor vineri după-amiază, invocând „circumstanțe extraordinare” generate de defecțiuni ale comunicațiilor în centrele regionale de control al traficului aerian.

Potrivit companiei de analiză a aviației Cirium, până la ora locală 19:05, cel puțin 827 de zboruri fuseseră deviate. Dintre acestea, 670 de aeronave au revenit pe aeroporturile de plecare, iar alte 157 au fost redirecționate către destinații alternative.

Printre aeroporturile care au primit numeroase zboruri deviate s-au numărat Washington Dulles, Los Angeles, Cincinnati/Northern Kentucky și Nashville.

Aproximativ 11.000 de zboruri, cu peste 1,5 milioane de pasageri la bord, erau programate să plece de pe aeroporturile americane după ora 16:00, ceea ce a amplificat riscul întârzierilor și anulărilor.

Nu există indicii ale unui atac cibernetic

Secretarul pentru Securitate Internă, Markwayne Mullin, a declarat, în fața reporterilor de la Casa Albă, că introducerea unor tehnologii noi într-o infrastructură veche ar fi putut suprasolicita sistemele de control al traficului aerian.

Oficialul nu a exclus posibilitatea producerii unor noi întreruperi și a precizat că investigațiile continuă pentru stabilirea cauzei exacte.

Întrebat dacă poate elimina ipoteza unui atac cibernetic sau a unui incident provocat de un sistem de inteligență artificială, Mullin a răspuns:

„Nu există nimic complet sigur în acest moment. Nu pare să fie cazul”, a declarat Markwayne Mullin, secretarul american pentru Securitate Internă.

Mullin a explicat că anchetatorii nu au descoperit „urme” ale unui atac și că defecțiunea pare să fie „de natură mecanică”.

Autoritățile verifică inclusiv dacă incidentul ar putea avea legătură cu implementarea unui nou sistem de inteligență artificială al FAA, conceput pentru identificarea problemelor și formularea unor recomandări privind redirecționarea aeronavelor.

Tehnologia respectivă funcționează însă dintr-o singură locație, situată în apropiere de Washington, și transmite recomandări către centrele de control, fără să coordoneze direct zborurile.

Suspendarea națională a decolărilor este prima de acest fel după incidentul din ianuarie 2023, când o defecțiune a unui sistem informatic esențial al FAA a paralizat traficul aerian. Înainte de acel episod, o măsură similară fusese aplicată în urma atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001.

Pe aeroporturi, pasagerii au fost nevoiți să își reorganizeze călătoriile, în condițiile în care informațiile despre reluarea zborurilor au întârziat să apară.

SUA au alocat miliarde de dolari pentru modernizarea controlului aerian, dar sistemele vechi continuă să creeze probleme

Congresul Statelor Unite a aprobat anul trecut o finanțare de 12,5 miliarde de dolari pentru înlocuirea echipamentelor depășite. Proiectul include schimbarea cablurilor vechi de cupru cu fibră optică și instalarea unor sisteme radio moderne în aeroporturile din întreaga țară.

Lucrările sunt însă departe de finalizare. Secretarul Transporturilor, Sean Duffy, a estimat că mai sunt necesare aproximativ 30 de miliarde de dolari, iar Casa Albă încearcă să obțină aprobarea Congresului pentru fondurile suplimentare.

Expertul în siguranță aeronautică Steve Arroyo, fost pilot al companiei United Airlines, a comparat incidentul cu o defecțiune regională a comunicațiilor produsă în septembrie, care a afectat sute de zboruri în nord-estul Statelor Unite.

Diferența este că, de această dată, problemele au determinat oprirea decolărilor la nivel național.