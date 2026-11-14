Prima pagină » Știri externe » Zborurile din SUA au fost reluate după interdicția națională de decolare, dar haosul din aeroporturi continuă. 827 de zboruri, deviate din cauza problemelor de comunicații

Zborurile din SUA au fost reluate după interdicția națională de decolare, dar haosul din aeroporturi continuă. 827 de zboruri, deviate din cauza problemelor de comunicații

Zborurile din SUA au fost reluate după interdicția națională de decolare, dar haosul din aeroporturi continuă. 827 de zboruri, deviate din cauza problemelor de comunicații
Foto: Pexels.com - imagine cu rol ilustrativ
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

SUA au ridicat interdicția de decolare impusă vineri pe aeroporturile din întreaga țară, după o defecțiune a sistemelor de comunicații aeriene. Autorităție avertizează că perturbările ar putea continua, în contextul în care cel puțin 827 de zboruri au fost deviate.

Administrația Federală a Aviației (FAA) a anunțat vineri seară reluarea decolărilor pe aeroporturile americane, după o suspendare de câteva ore care a afectat traficul aerian la nivel național. Autoritățile au atribuit incidentul unor probleme tehnice ale sistemelor de control al traficului aerian, potrivit France24.

Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a confirmat că spațiul aerian al SUA este din nou „deschis”, explicând că perturbările au fost provocate de echipamente învechite și de suprasolicitarea infrastructurii.

Foto: Pexels.com - imagine cu rol ilustrativ

Foto: Pexels.com – imagine cu rol ilustrativ

Pentru pasageri, ridicarea restricțiilor nu înseamnă însă revenirea imediată la programul obișnuit al companiilor aeriene. Sute de aeronave și echipaje au rămas în alte aeroporturi decât cele în care ar fi trebuit să se afle, ceea ce complică reorganizarea zborurilor.

FAA a decis suspendarea decolărilor vineri după-amiază, invocând „circumstanțe extraordinare” generate de defecțiuni ale comunicațiilor în centrele regionale de control al traficului aerian.

Potrivit companiei de analiză a aviației Cirium, până la ora locală 19:05, cel puțin 827 de zboruri fuseseră deviate. Dintre acestea, 670 de aeronave au revenit pe aeroporturile de plecare, iar alte 157 au fost redirecționate către destinații alternative.

Printre aeroporturile care au primit numeroase zboruri deviate s-au numărat Washington Dulles, Los Angeles, Cincinnati/Northern Kentucky și Nashville.

Aproximativ 11.000 de zboruri, cu peste 1,5 milioane de pasageri la bord, erau programate să plece de pe aeroporturile americane după ora 16:00, ceea ce a amplificat riscul întârzierilor și anulărilor.

Nu există indicii ale unui atac cibernetic

Secretarul pentru Securitate Internă, Markwayne Mullin, a declarat, în fața reporterilor de la Casa Albă, că introducerea unor tehnologii noi într-o infrastructură veche ar fi putut suprasolicita sistemele de control al traficului aerian.

Oficialul nu a exclus posibilitatea producerii unor noi întreruperi și a precizat că investigațiile continuă pentru stabilirea cauzei exacte.

Întrebat dacă poate elimina ipoteza unui atac cibernetic sau a unui incident provocat de un sistem de inteligență artificială, Mullin a răspuns:

„Nu există nimic complet sigur în acest moment. Nu pare să fie cazul”, a declarat Markwayne Mullin, secretarul american pentru Securitate Internă.

Mullin a explicat că anchetatorii nu au descoperit „urme” ale unui atac și că defecțiunea pare să fie „de natură mecanică”.

Foto: Pexels.com - imagine cu rol ilustrativ

Foto: Pexels.com – imagine cu rol ilustrativ

Autoritățile verifică inclusiv dacă incidentul ar putea avea legătură cu implementarea unui nou sistem de inteligență artificială al FAA, conceput pentru identificarea problemelor și formularea unor recomandări privind redirecționarea aeronavelor.

Tehnologia respectivă funcționează însă dintr-o singură locație, situată în apropiere de Washington, și transmite recomandări către centrele de control, fără să coordoneze direct zborurile.

Suspendarea națională a decolărilor este prima de acest fel după incidentul din ianuarie 2023, când o defecțiune a unui sistem informatic esențial al FAA a paralizat traficul aerian. Înainte de acel episod, o măsură similară fusese aplicată în urma atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001.

Pe aeroporturi, pasagerii au fost nevoiți să își reorganizeze călătoriile, în condițiile în care informațiile despre reluarea zborurilor au întârziat să apară.

SUA au alocat miliarde de dolari pentru modernizarea controlului aerian, dar sistemele vechi continuă să creeze probleme

Congresul Statelor Unite a aprobat anul trecut o finanțare de 12,5 miliarde de dolari pentru înlocuirea echipamentelor depășite. Proiectul include schimbarea cablurilor vechi de cupru cu fibră optică și instalarea unor sisteme radio moderne în aeroporturile din întreaga țară.

Lucrările sunt însă departe de finalizare. Secretarul Transporturilor, Sean Duffy, a estimat că mai sunt necesare aproximativ 30 de miliarde de dolari, iar Casa Albă încearcă să obțină aprobarea Congresului pentru fondurile suplimentare.

Expertul în siguranță aeronautică Steve Arroyo, fost pilot al companiei United Airlines, a comparat incidentul cu o defecțiune regională a comunicațiilor produsă în septembrie, care a afectat sute de zboruri în nord-estul Statelor Unite.

Diferența este că, de această dată, problemele au determinat oprirea decolărilor la nivel național.

„Dacă nu ai această capacitate, fie că este din cauza cablurilor vechi care sunt pur și simplu uzate, fie din orice alt motiv, trebuie să oprești avioanele la sol. Și să nu le lași să decoleze, unde riști să nu poți comunica cu ele”, a declarat Steve Arroyo, expert în siguranță aeronautică și fost pilot United Airlines.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂRețeaua „Matrioșka”, legată de Kremlin, nou val de dezinformare. De la „independența Cataloniei” și „ieșirea Spaniei din UE” la o nouă „împărțire” a Germaniei între Est și Vest
09:00
Rețeaua „Matrioșka”, legată de Kremlin, nou val de dezinformare. De la „independența Cataloniei” și „ieșirea Spaniei din UE” la o nouă „împărțire” a Germaniei între Est și Vest
FLASH NEWSUn petrolier a lovit un vas de croazieră cu aproape 190 de pasageri în Portul New Orleans, SUA. 32 de persoane au ajuns la spital. Reacția lui Trump
08:18
Un petrolier a lovit un vas de croazieră cu aproape 190 de pasageri în Portul New Orleans, SUA. 32 de persoane au ajuns la spital. Reacția lui Trump
NEWS ALERTDonald Trump se va întâlni joia viitoare cu Xi Jinping și Vladimir Putin. Subiectele de pe agenda celor trei lideri la summitul trilateral de la Shenzhen
00:11
Donald Trump se va întâlni joia viitoare cu Xi Jinping și Vladimir Putin. Subiectele de pe agenda celor trei lideri la summitul trilateral de la Shenzhen
FLASH NEWSAlertă aeriană majoră în SUA. Niciun avion nu mai decolează de pe tot teritoriul american din cauza unor “circumstanțe extraordinare”
23:48
Alertă aeriană majoră în SUA. Niciun avion nu mai decolează de pe tot teritoriul american din cauza unor “circumstanțe extraordinare”
MILITARPolonia oprește plățile pentru înarmarea Ucrainei prin intermediul mecanismului NATO. Ce motive invocă premierul Donald Tusk
23:45
Polonia oprește plățile pentru înarmarea Ucrainei prin intermediul mecanismului NATO. Ce motive invocă premierul Donald Tusk
CONTROVERSĂIranul ia în calcul dezvoltarea bombei atomice și ieșirea din Tratatul de Neproliferare Nucleară, pe fondul tensiunilor cu SUA și Israel
23:05
Iranul ia în calcul dezvoltarea bombei atomice și ieșirea din Tratatul de Neproliferare Nucleară, pe fondul tensiunilor cu SUA și Israel
Mediafax
Armata face recrutări în rândul tinerilor! Câți bani vor primi lunar voluntarii și cât durează instrucția militară
Digi24
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”
Cancan.ro
'Nostradamus al Americii', profeție îngrijorătoare pentru 2028. Război care ar dura 27 de ani!
Prosport.ro
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
Adevarul
Teleorman înseamnă „pădure nebună”, iar Dâmbovița, „valea cu stejari”. De unde vin, de fapt, numele județelor României
Mediafax
George Simion, atac dur la adresa Bruxelles-ului! Liderul AUR spune că „ne transformăm într-o dictatură"
Click
Un bucureștean a stârnit revoltă în rândul meseriașilor! Ce ofertă de 5.000 de euro i-a făcut să răbufnească
Digi24
Putin mai are la dispoziție doar două planuri pentru înfrângerea Ucrainei. Ce l-ar putea forța să schimbe strategia
Cancan.ro
Vlad Bălțățeanu i-a recunoscut medicului psihiatru cum a murit Valentina din Olt, de fapt: 'Am vrut să dau în ea cu coada de mătură, nu să o înțep'
Ce se întâmplă doctore
Dieta-specială cu care a slăbit Ozana Barabancea. Acum are o siluetă trasă prin inel: „Am ajuns să încap în rochiile din liceu”
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
SUV coreean cu motor diesel de 2,2 litri și tracțiune 4x4. Mașina care ține cu portofelul
Descopera.ro
O planetă a dispărut în mod misterios de sub ochii astronomilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Ungaria ar putea primi 10 miliarde de euro din fondurile europene de redresare
Mediafax Italia
Case ieftine. Unde le găsești și ce trebuie să verifici înainte să cumperi?!
Mediafax Spania
Profeția care s-a adeverit! Ce spunea în urmă cu 12 ani...
NEWS ALERTDouă tramvaie Imperio s-au ciocnit într-o intersecție din București. Un pasager a ajuns la spital. Circulația este blocată
09:11
Două tramvaie Imperio s-au ciocnit într-o intersecție din București. Un pasager a ajuns la spital. Circulația este blocată
APĂRARETinerii de până la 35 de ani se pot înscrie voluntar în Armată. Ce indemnizație vor primi lunar și cât durează pregătirea militară
09:00
Tinerii de până la 35 de ani se pot înscrie voluntar în Armată. Ce indemnizație vor primi lunar și cât durează pregătirea militară
RELIGIECe se pune obligatoriu pe masă de Lăsatul secului. Mâncarea tradițională care se consumă înainte de intrarea în Postul Crăciunului
09:00
Ce se pune obligatoriu pe masă de Lăsatul secului. Mâncarea tradițională care se consumă înainte de intrarea în Postul Crăciunului
COMUNICATCopiii și părinții pot depinde de același venit. Responsabilitățile care schimbă calculul protecției financiare
09:00
Copiii și părinții pot depinde de același venit. Responsabilitățile care schimbă calculul protecției financiare
INEDITPredicția terifiantă a lui Nostradamus pentru 2027 care deja s-a adeverit. Care sunt celelalte 4
09:00
Predicția terifiantă a lui Nostradamus pentru 2027 care deja s-a adeverit. Care sunt celelalte 4
ASIGURĂRISalariații care au mai multe surse de venit ar putea fi scutiți de CASS. Condițiile pentru a beneficia de această reducere
08:46
Salariații care au mai multe surse de venit ar putea fi scutiți de CASS. Condițiile pentru a beneficia de această reducere

Cele mai noi

Trimite acest link pe