Șoferii sunt lăsați fără bani de noua meteodă de înșelătorie „Ai lovit un pieton”. O astfel de grupare a făcut mai multe victime în Capitală. Escrocii le spuneau șoferilor că au lovit, fără să își dea seama, o femeie într-o intersecție, iar aceasta cerea despăgubiri ca să nu meargă la Poliție. Un conducător auto de 80 de ani nu s-a lăsat, însă, păcălit, ci i-a dat pe șarlatani pe mâna polițiștilor.

Cum funcționează noua înșelătorie „Ai lovit un pieton”

În imaginile filmate de o cameră de supraveghere, scrie observatornews.ro, escrocii împart banii primiți de la una dintre victime.

Sondaj Gândul Ce fel de premier vrei să desemneze președintele Nicușor Dan? Premier de la partide

Premier tehnocrat Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Un șofer de 80 de ani este unul dintre cei căzuți în capcană. El se întorcea cu mașina de medic, când i-a atras atenția o femeie care stătea pe bordură într-o intersecție. Omul și-a continuat, însă, drumul, fără să își dea seama că este vizat de șarlatani.

„În timp ce așa-zisa victimă aștepta aici, complicii săi îl opreau pe șoferul vizat câteva minute mai târziu. În momentul în care revenea aici, la trecerea de pietoni, întreaga poveste era pusă în scenă”, relatează reporterul Observator.

„Ea m-a urmărit, l-a trimis pe ăla, a venit repede… El zice… domnule, domnule… Domnule, ați lovit-o pe o femeie în capul străzii, cu mașina…”, povesteşte domnul Liviu.

La fel a pățit și acest conducător auto, care a fost oprit de escroci, apoi a revenit la locul presupusului accident.

„Acum ea era în picioare, îşi dăduse cu praf pe pulpa stângă a piciorului… Zice… eu când m-aţi lovit eu eram aplecată să îmi iau telefonul, mi-aţi spart telefonul… I-a căzut el din mâna”, mai spune domnul Liviu.

Pensionarul de 80 de ani a pus la cale flagrantul cu Poliția

Tânăra i-a cerut o sumă mare pentru a-și cumpăra alt telefon și chiar l-a amenințat.

„Costă vreo 11.000 de lei. Dacă nu îmi daţi banii eu chem poliţia că m-aţi lovit pe trecerea de pietoni…”, povestește Liviu.

Fostul militar și-a dat seama că povestea este „cusută cu ață albă” și a spus că nu are bani la el și le-a propus să se întâlnească a doua zi.

Între timp, pensionarul a anunțat poliția, care a organizat un flagrant.

Cele trei persoane depistate au fost reținute pentru 24 de ore, iar ulterior, față de acestea, a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Trei dintre suspecți sunt anchetați în prezent. Al patrulea este căutat de oamenii legii. În doar câteva zile, escrocii ar fi încercat să păcălească cel puțin șase șoferi. Doar una dintre victime le-a dat, însă, bani: 7.000 de lei.

Noua metodă este reinterpretarea unei alte escrocherii cunoscute: suspecții se aruncau intenționat în fața mașinilor care mergeau cu viteză mică și cereau apoi bani.

Sursa foto: Capturi Observator