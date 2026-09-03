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Nazare avertizează că urmează examenul S&P pentru România: Cheltuielile cu dobânzile au depășit 40 de miliarde de lei

Gilda Popa
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România se pregătește pentru un nou test de rating suveran în toamnă: agenția Standard & Poor’s va publica pe 2 octombrie următorul raport de țară. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, avertizează că urmează un examen la fel de important pentru credibilitatea financiară a statului, după evaluările Fitch și Moody’s din luna august.

Oficialul precizează că România a făcut progrese în reducerea deficitului fără să taie investițiile. Nazare atrage însă atenția asupra costului tot mai mare al datoriei publice: cheltuielile cu dobânzile au depășit 40 de miliarde de lei până în iulie, cu peste 26% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.

„Pregătiri pentru următorul test de rating S&P. Rezultatele clare, comunicate continuu şi transparent, disciplina fiscală fără să frânăm investițiile şi responsabilitatea sunt cheia credibilității României.
Nu facem toate aceste eforturi doar pentru menținerea ratingului de țară. Le facem pentru a nu lăsa o țară îndatorată generațiilor următoare şi pentru a ridica nivelul ambițiilor economice ale României”, a transmis Nazare pe Facebook.

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Nazare: Să nu lăsăm o ţară îndatorată copilor şi nepoţilor noştri

Ministrul menţionează că deficitul faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut 2025 scade cu peste 28 de miliarde de lei.

„Practic, deficitul scade cu 37% şi în acelaşi timp investiţiile cresc cu aproape 24% cu 15 miliarde de lei. Mai sunt 3 săptămâni până când vom avea misiunea de la Agenţia de Rating Standard & Poor’s în România. Standard & Poor’s va publica raportul de ţară pe 2 octombrie. Este un examen la fel de important ca şi celelalte pe care le-am avut şi le-am trecut cu succes în luna august”, afirmă Nazare.

El adaugă că România a depăşit 40 de miliarde cheltuieli cu dobânzile. Iar aceste cheltuieli, dacă nu reuşim să ţinem deficitul sub control, în următorii ani, vor creşte şi mai mult, avertizează Nazare.

„Nu o facem pentru alţii. O facem pentru noi, ca să nu lăsăm o ţară îndatorată copilor şi nepoţilor noştri şi trebuie să o facem ca să putem relansa economia şi dobânzile să scadă astfel încât să avem investiţii”, a declarat ministrul Finanţelor.

Peste 70% din companii sunt susținute din fonduri europene și PNRR

Ministrul interimar al Finanțelor a făcut precizări, zilele trecute, și despre banii din PNRR. Acesta a precizat că peste 70% din investiții sunt susținute din fondurile europene și bani din PNRR. În paralel, au continuat rambursările de TVA către companii, valoarea acestora depășind 20 de miliarde de lei în prima jumătate a anului.

„Peste 71% din investiții sunt susținute din fonduri europene și PNRR. Am continuat, în același timp, rambursările de TVA către companii: peste 20,4 miliarde de lei în primele șapte luni. Reducerea deficitului nu trebuie făcută blocând investițiile sau afectând lichiditatea companiilor”, a relatat Alexandru Nazare.

Decizia Fitch și Moody’s din vară de a reconfirma ratingul României în categoria recomandată investițiilor a venit cu avertizări din partea lui Nazare că dificultățile în formarea unui guvern pot pune în pericol continuarea măsurilor de reducere a deficitului. El a atras atenția că progresele făcute până acum trebuie continuate, indiferent de schimbările politice.

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