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Plan comun la Bruxelles. România, Bulgaria și Grecia vor o nouă autostradă care să lege regiunea. Ce are la bază inițiativa

Plan comun la Bruxelles. România, Bulgaria și Grecia vor o nouă autostradă care să lege regiunea. Ce are la bază inițiativa
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Bulgaria, România și Grecia vor depune o candidatură comună la Bruxelles pentru proiecte de transport. Cele trei state vor să construiască autostrada care va lega întreaga regiune. Proiectele vor fi propuse la apelul din 2026, în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei (CEF).

De altfel, apelul pentru proiecte este deschis până pe 6 octombrie 2026 și vizează coeziunea și mobilitatea militară. Proiectele se concentrează pe coridorul Marea Baltică-Marea Neagră-Marea Egee și pe Reţeaua Transeuropeană de Transport (TEN-T).

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Inițiativa se bazează pe un memorandum semnat la Bruxelles în decembrie 2025, și anume Memorandumul privind Cooperarea Transfrontalieră Consolidată. Documentul stabilește cooperarea dintre țări pentru finanțarea și realizarea proiectelor de transport transfrontalier pe coridoarele europene Marea Baltică-Marea Neagră-Marea Egee și Rin-Dunăre.

Plan comun la Bruxelles. România, Bulgaria și Grecia vor o nouă autostradă care să lege regiunea. Ce are la bază inițiativa

Plan comun la Bruxelles. România, Bulgaria și Grecia vor o nouă autostradă care să lege regiunea 

Proiecte feroviare în Bulgaria

În cadrul Pachetului de Coeziune sunt prevăzute studii de prefezabilitate pentru 2 proiecte feroviare din Bulgaria. Acestea vizează tronsoanele Mihaylovo-Dimitrovgrad și Lyubimets-Svilengrad, până la granița cu Grecia. Pachetul de Mobilitate Militară are în componență extinderea autostrăzii Struma până la frontiera cu Grecia. Sunt prevăzute și alte 2 componente. Și anume, un studiu pentru autostrada Veliko Tărnovo-Nikolaevo-Maritsa și electrificarea căii ferate dintre Podul peste Dunăre și Gara Triaj Ruse.

Proiectele urmăresc modernizarea infrastructurii de transport și creșterea mobilității, inclusiv în scop militar. Bulgaria grăbește construcția autostrăzii dintre Ruse și Grecia, iar primii 75,5 kilometri ar urma să fie gata până la sfârșitul lui 2028.

Primele 2 tronsoane ale autostrăzii Ruse-Veliko Târnovo au primit 525 de milioane de euro din fonduri europene și naționale. Proiectul este important și pentru România, urmând să fluidizeze traficul dintre Ruse și centrul Bulgariei. Tronsonul Biala-Veliko Târnovo, estimat la 1,5 miliarde de euro, este blocat temporar din cauza unor nereguli în evaluarea ofertelor.

Lucrările la autostrada Ruse-Biala avansează, potrivit ministrului bulgar al Dezvoltării Regionale. Tronsonul și centura ocolitoare Biala ar urma să fie finalizate până la sfârșitul lui 2028, cu un an mai devreme decât termenul anunțat inițial, arată Stiripesurse.ro.

Sursă foto: Shutterstock – imagini care au rol ilustrativ

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