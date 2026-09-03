John Malkovich vorbește despre retragerea din actorie. Ce planuri are starul în vârstă de 72 de ani: „Când va veni vremea...”

John Malkovich a negat zvonurile privind o eventuală retragere a sa din actorie. Cunoscutul actor, în vârstă de 72 de ani, se află la Festivalul de Film de la Veneția, scrie independent.co.uk.

Actorul joacă în cel mai recent film al lui Martin McDonagh („Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”), intitulat „Wild Horse Nine”.

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„Ce vreau eu să fac… este să continui. Asta și fac, ce mi-a plăcut toată viața și doresc să merg mai departe. Nu intenționez să mă retrag. Cred că mă vor „pensiona” ei când va veni vremea. Este evoluția naturală a lucrurilor…”, a spus John Malkovich.

În filmul „Wild Horse Nine”, John Malkovich joacă alături de Sam Rockwell, laureat cu Premiul Oscar pentru rolul din „Three Billboards”. Cei doi actori întruchipează doi agenția CIA în misiune pe Insula Paștelui.

„Cred că este un scenariu frumos scris și am mai primit lucruri scrise de Martin, pe care nu le-am putut onora, din cauza altor angajamente, dar le-am citit cu plăcerer.

În consecință, când a venit acest moment, am decis clar că o să accept rolul. Și – din fericire – nu aveam niciun angajament de moment”, a mai declarat Malkovich.

Starul din „Being John Malkovich” a temperat speculațiile privind o eventuală șansă la Oscar pentru noul film al lui Martin: „Am avut colaborări fantastice cu regizori, scriitori și actori. Nu m-am simțit niciodată în competiție cu ei, deoarece și eu îi îndrăgesc.

Pentru mine, e un lucru foarte frumos, dar cel mai frumos este ca filmul să primească atenția cuvenită și acest film are actori minunați și un scenariu fantastic, fiind regizat magistral și asta contează cel mai mult pentru mine”.

De ce a refuzat John Malkovich unele roluri

„Faptul că am refuzat unele roluri nu are legătură cu aspectul artistic. Nu mi-au plăcut ofertele, asta e tot”, a mai spus starul din „Dangerous Liaisons” pentru G2.

„Aceste filme sunt greu de făcut”, a adăugat Malkovich. „Dacă o să stau agățat de o macara în fața unui ecran verde, timp de șase luni, ai face bine să mă plătești.

Dacă nu vrei să mă plătești, nu-i nimic, nici eu nu vreau să joc, deoarece prefer să fiu pe scenă sau să regizez o piesă sau să fac altceva”.

Actorul a acceptat să joace un rol mic în „Fantastic Four: The First Steps”, dar secvențele cu el au fost tăiate din versiunea finală a filmului.

În 2025, John Malkovich a jucat rolul celebrului Sergiu Celibidache în „Cravata Galbenă”, o super-producție regizată de fiul dirijorului, Serge Ioan Celibidachi. Filmul a avut un buget record, fiind considerat una din cele mai scumpe producții realizate vreodată în România: 20 milioane de euro.

Premiera de gală a avut loc la Sala Palatului din București pe 1 noiembrie 2025, în prezența lui John Malkovich, iar în cinematografe a intrat pe 14 noiembrie 2025.