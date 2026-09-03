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Polițiștii români l-au capturat pe celebrul rapper Haval Khalil, șeful unei grupări criminale din Suedia

Ruxandra Radulescu
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Haval Khalil, rapper suedez și unul dintre principalii pioni ai unei rețele infracționale din Stockholm, a fost prins joi dimineață în România, în urma unei operațiuni desfășurate de polițiștii români în cooperare cu Europol și autoritățile suedeze. Bărbatul de 31 de ani era urmărit internațional, sub suspiciunea de tentativă de omor și șantaj. Poliția suedeză îl descrie drept o persoană cu un rol important în violențele grave asociate lumii interlope, transmite DIICOT (Direcția de Investigare a Infracțiunilor legate de Criminalitate și Terorism).

Haval Khalil a fost prins în dimineața zilei de joi, 3 septembrie, într-o operațiune planificată în România. Procurorii DIICOT împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate au efectuat două percheziții domiciliare în municipiul București și în orașul Otopeni, într-un dosar ce vizează săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și omor calificat.

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Haval Khalil este cunoscut și ca rapper sub numele Haval și e asociat de autorități cu rețeaua criminală Dalen din Stockholm.

Potrivit informațiilor obținute de Aftonbladet, autoritățile române ar fi primit chiar cu o zi înainte informația privind locul în care se afla Khalil, iar în zorii zilei a fost organizată intervenția în urma căreia acesta a fost capturat.

„A fost o operațiune planificată și suntem foarte recunoscători pentru ajutorul primit din partea României”, a transmis procurorul suedez Ida Arnell pentru TV4.

Premierul Suediei, după capturarea din România: „Îi vom lua unul câte unul”

Arestarea lui Haval Khalil în România a provocat o reacție inclusiv la cel mai înalt nivel politic în Suedia.

Premierul Ulf Kristersson a salutat operațiunea și a transmis un mesaj dur grupărilor criminale.

„Infractorii grupărilor infracționale nu se pot ascunde nicăieri. Când spunem că îi vom lua unul câte unul, exact asta vrem să spunem”, a declarat premierul suedez.

Kristersson susține că arestarea persoanelor care coordonează infracțiuni din străinătate reduce capacitatea rețelelor de a organiza crime în Suedia și de a recruta minori.

Autoritățile suedeze urmează acum procedurile judiciare necesare pentru aducerea lui Haval Khalil în Suedia.

Interlopul suedez se stabilise în România de trei ani

O anchetă comună România–Suedia, sub coordonarea EUROJUST, vizează activitatea unei grupări de criminalitate organizată implicate în acțiuni de mare violență.

Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că un cetățean suedez, membru al unei grupări de criminalitate organizată și stabilit în România de aproximativ trei ani, ar fi sprijinit acțiuni de mare violență desfășurate pe teritoriul Suediei.

În luna septembrie 2024, mai multe persoane ar fi încercat să suprime viața a două victime aflate într-un imobil din Stockholm. Unul dintre făptuitori ar fi deschis focul asupra locuinței, proiectilele pătrunzând prin ușa de acces și în interiorul imobilului.

Haval Khalil, adus la Curtea de Apel București

Potrivit probatoriului administrat, suspectul ar fi sprijinit acțiunile acestora, prin fapte apreciate de autoritățile suedeze drept amenințări ilegale grave, amplificate prin folosirea unei arme.

Investigația vizează, totodată, mai multe atentate la comandă comise în Suedia.

Pentru documentarea activității infracționale a persoanelor implicate, autoritățile judiciare și de aplicare a legii din România și Suedia au constituit, sub egida EUROJUST, o Echipă Comună de Anchetă – JIT (Joint Investigation Team).

Pe numele suspectului, autoritățile suedeze au emis un mandat de arestare. Acesta urmează să fie prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București.

Acțiunea de astăzi vine după ce, la finele lunii iulie 2026, un alt cetățean suedez, membru al unei grupări de criminalitate organizată rivale și cercetat pentru conspirație la omor, a fost depistat în România. Pe numele acestuia fusese emis un mandat de arestare, iar judecătorii de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București au dispus arestarea preventivă în vederea extrădării.

Ce au descoperit autoritățile în urma perchezițiilor

În urma perchezițiilor efectuate în această dimineață au fost descoperite și ridicate două arme – una cu aer comprimat și una cu gaze –, o vestă antiglonț, substanță vegetală, dispozitive de stocare a datelor, arme albe și alte mijloace de probă. Cele două arme urmează să fie expertizate.

La acțiune au participat și reprezentanți ai autorităților judiciare din Suedia, aceasta fiind realizată cu sprijinul EUROPOL. Suportul de specialitate a fost asigurat de luptătorii Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale.

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