Mii de trupe occidentale ar putea fi desfășurate în Ucraina ca parte a garanțiilor de securitate oferite de aliații Kievului împotriva Rusiei, susține președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

În cadrul Forumului Economic de la Cernobbio, președintele ucrainean a pledat pentru garanții solide de securitate și a susținut că aliații occidentali ar putea desfășura trupe pe teritoriul Ucrainei.

„Este important ca garanțiile de securitate promise Kievului să intre în vigoare imediat, fără a mai aștepta sfârșitul luptelor. Mulțumesc tuturor partenerilor care au făcut posibilă apărarea Ucrainei contra invadatorilor ruși. Putin nu vrea să pună capăt războiului, dar dacă presiunea crește, poate că îl va împinge să facă acest lucru. Armata ucraineană este mare, 800.000 de oameni, poate cea mai mare din Europa. Este o garanție pentru securitatea Ucrainei și, evident, pentru întreaga Europă. Dacă armata este puternică, Europa nu este în pericol. De aceea, este vital ca occidentul să detașeze trupe pe teritoriul ucrainean”, transmite Zelenski.

Potrivit ANSA, președintele ucrainean a pledat pentru încheierea justă a conflictului, însă până la concretizarea unor discuții de pace, aliații trebuie să aplice sancțiuni mai drastice împotriva Rusiei.

