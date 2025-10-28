Zelenski îl îndeamnă pe Trump să-l preseze pe Xi să reducă sprijinul acordat Rusiei

Estimări făcute de unii dintre aliaţii Kievului relevă că pierderile provocate industriei petroliere ruse de sancţiunile impuse de SUA împotriva Lukoil şi Rosneft s-ar putea ridica la aproximativ 5 miliarde de dolari pe lună, a afirmat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev mai speră ca, în cadrul întrevederii prevăzute pentru joi în Coreea de Sud pe marginea summitului ASEAN, Donald Trump să exercite presiuni asupra preşedintelui chinez Xi Jinping pentru ca Beijingul să-şi diminueze sprijinul pentru Moscova şi să-şi reducă importurile de hidrocarburi ruseşti, relatează agențiile de știri EFE şi AFP.

„Considerăm că aceste sancţiuni le vor reduce profiturile cu cel puţin 5 miliarde de dolari pe lună”, a spus preşedintele ucrainean, când a fost întrebat despre efectele primelor măsuri economice decise de actuala administraţie a lui Donald Trump împotriva Federației Ruse.

Zelenski a precizat că această estimare nu a fost încă analizată de serviciile de informaţii ucrainene şi că administraţia sa a primit-o de la partenerii săi.

„Este necesar de garantat ca aceste sancţiuni să nu fie încălcate şi să producă efecte”, a adăugat el.

El mai speră ca, în cadrul întrevederii prevăzute pentru joi în Coreea de Sud pe marginea summitului ASEAN, Donald Trump să exercite presiuni asupra preşedintelui chinez Xi Jinping pentru ca Beijingul să-şi diminueze sprijinul pentru Moscova şi să-şi reducă importurile de hidrocarburi ruseşti.

„Acesta ar putea fi unul dintre gesturile sale puternice, mai ales dacă, după aceste sancţiuni decisive, China este pregătită să-şi reducă importurile din Rusia”, a declarat liderul de la Kiev în aceeaşi conferinţă de presă, referindu-se la sancţiunile impuse săptămâna trecută de Washington împotriva Lukoil şi Rosneft.

Președintele SUA a îndemnat, de asemenea, cumpărătorii de hidrocarburi ruseşti, în special China şi India, să-şi reducă importurile, despre care Washingtonul şi Kievul spun că finanţează invazia Ucrainei.

