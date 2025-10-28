Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.343. Zelenski anunță extinderea atacurilor cu rachete și drone asupra Rusiei

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.343. Zelenski anunță extinderea atacurilor cu rachete și drone asupra Rusiei

28 oct. 2025, 08:58, Actualitate
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.343. Zelenski anunță extinderea atacurilor cu rachete și drone asupra Rusiei
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.343. Zelenski anunță extinderea atacurilor cu rachete și drone asupra Rusiei / Sursa FOTO: Shutterstock

Războiul din Ucraina a intrat marți, 28 octombrie 2025, în a 1.343-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Volodimir Zelenski a transmis că țara sa va extinde atacurile cu rachete și drone asupra mai multor regiuni din Rusia.

„Elementul cel mai important în garantarea păcii”

„Capabilitățile pentru lovituri cu rază lungă sunt o componentă a independenței noastre și vor fi elementul cel mai important în garantarea păcii”, a spus Zelenski în mesajul său cotidian adresat conaționalilor.

El a adăugat că liderii militari de la Kiev au discutat despre țintele potențiale până la finalul anului, printre care „o extindere geografică a atacurilor”.

În urmă cu o zi, șeful statului ucrainean a anunțat o „problemă tehnică” legată de planul de realizare a rachetelor de croazieră ucrainene Flamingo.

Ucraina a efectuat lovituri repetate în interiorul teritoriului rus, în principal cu drone. Autoritățile ruse au anunțat sâmbătă că au interceptat un amplu atac ucrainean cu drone asupra Moscovei.

Barajul de la Belgorod, avariat

Un baraj din orașul Belgorod, lângă frontieră, a fost avariat de drone ucrainene, au anunțat autoritățile. Nivelul apei în lacul artificial a scăzut cu 1 metru, potrivit Agenției federale pentru resursele de apă din Federația Rusă.

Guvernatorul regional Viaceslav Gladkov i-a îndemnat pe locuitorii care au case situate mai jos de baraj să manifeste precauție. Comandantul forțelor de drone ale Ucrainei, Robert Brovdi, a confirmat atacurile asupra barajului.

Apa din râu a inundat pozițiile ruse lângă satul Grafovka. De acolo, râul se varsă pe teritoriul ucrainean, unde trupele ruse dețin un cap de pod lângă Vovciansk.

Legislația umanitară internațională interzice atacurile asupra barajelor sau altor obiecte a căror deteriorare poate dezlănțui forțe distructive.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1117. Macron anunță că nu are nevoie de permisiunea Rusiei pentru a trimite „câteva mii de soldați” pe front

Citește și

POLITICĂ Claudiu Năsui a depus proiect pentru desfiinţarea pensiilor speciale ale primarilor: „Să eliminăm riscul că vor intra în vigoare prin CCR”
09:09
Claudiu Năsui a depus proiect pentru desfiinţarea pensiilor speciale ale primarilor: „Să eliminăm riscul că vor intra în vigoare prin CCR”
LUKOIL își vinde activele internaționale. Sancțiunile lui Trump ar putea forța compania rusă să plece din România. Carburanții riscă să se scumpească
08:54
LUKOIL își vinde activele internaționale. Sancțiunile lui Trump ar putea forța compania rusă să plece din România. Carburanții riscă să se scumpească
NEWS ALERT Tragedie la Spitalul Județean de Urgență Buzău. Directoarea unității a fost găsită MOARTĂ în camera de gardă
08:47
Tragedie la Spitalul Județean de Urgență Buzău. Directoarea unității a fost găsită MOARTĂ în camera de gardă
POLITICĂ ANRE, ASF şi ANCOM, la judecata comisiilor parlamentare. Şefii acestora sunt aşteptaţi cu rapoartele reducerii de personal
08:41
ANRE, ASF şi ANCOM, la judecata comisiilor parlamentare. Şefii acestora sunt aşteptaţi cu rapoartele reducerii de personal
UTILE Cum trebuie să depozitezi corect pâinea. Recomandarea unui brutar celebru: nu, nu se ține la frigider
08:40
Cum trebuie să depozitezi corect pâinea. Recomandarea unui brutar celebru: nu, nu se ține la frigider
Mediafax
Secretarul general al ONU avertizează că omenirea nu a reușit să limiteze încălzirea globală: „Să ne recunoaștem eșecul”
Digi24
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic semnal de avertizare pentru economia României”
Cancan.ro
Joseph Adam, aproape de dezastru! Lamborghini-ul s-a făcut praf, dar a scăpat ca prin minune!
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Adevarul
Afară cu Lukoil din țară? Ce poate face România după sancțiunile lui Trump împotriva Rusiei: „Avem deja un mecanism care poate fi extins”
Mediafax
Elon Musk provoacă Wikipedia cu lansarea propriei enciclopedii bazată pe inteligența artificială
Click
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
Digi24
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile cu ea au ajuns în toată școala
Cancan.ro
Femeia de 33 de ani care a ajuns în comă la Fundeni a murit! Ce acuzații grave de malpraxis mai are chirurgul din Sinaia care a operat-o
Ce se întâmplă doctore
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Costuri uriașe pentru o piesă ascunsă de la mașinile asiatice moderne
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
O chitară electrică Gibson a lui Noel Gallagher de la Oasis, vândută la licitație
VIDEO EXCLUSIV Dezvăluirile reputatului avocat Marian Nazat despre TENEBRELE Justiției: “Sper să aibă cineva curajul să împiedice o întoarcere la practicile odioase din urmă cu câțiva ani” / Mesajul alarmant către Nicușor Dan: „Recomand Președintelui să citească cu mare ATENȚIE Constituția!”
09:00
Dezvăluirile reputatului avocat Marian Nazat despre TENEBRELE Justiției: “Sper să aibă cineva curajul să împiedice o întoarcere la practicile odioase din urmă cu câțiva ani” / Mesajul alarmant către Nicușor Dan: „Recomand Președintelui să citească cu mare ATENȚIE Constituția!”
SPORT Cristina Neagu a plecat din România, după ce s-a retras din activitatea sportivă. Cum s-a fotografiat campioana pe meleagurile străine
08:44
Cristina Neagu a plecat din România, după ce s-a retras din activitatea sportivă. Cum s-a fotografiat campioana pe meleagurile străine
SPORT De ce a fost Gâlcă nemulțumit după 4-1 cu Unirea Slobozia. Antrenorul Rapidului anunță că schimbă primul „11”: „Va arăta altfel, cu siguranță!”
08:25
De ce a fost Gâlcă nemulțumit după 4-1 cu Unirea Slobozia. Antrenorul Rapidului anunță că schimbă primul „11”: „Va arăta altfel, cu siguranță!”
SPORT „Surpriză uriașă” marca Simona Halep. Românca revine în TENIS, la Turneul Campioanelor 2025 de la Riad. Ce rol important va avea
08:20
„Surpriză uriașă” marca Simona Halep. Românca revine în TENIS, la Turneul Campioanelor 2025 de la Riad. Ce rol important va avea
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Moșteanu a repetat că Ucraina trebuie să CÂȘTIGE acest război
08:00
Valentin Stan: Moșteanu a repetat că Ucraina trebuie să CÂȘTIGE acest război