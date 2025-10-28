RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.343. Zelenski anunță extinderea atacurilor cu rachete și drone asupra Rusiei

Războiul din Ucraina a intrat marți, 28 octombrie 2025, în a 1.343-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Volodimir Zelenski a transmis că țara sa va extinde atacurile cu rachete și drone asupra mai multor regiuni din Rusia.

„Elementul cel mai important în garantarea păcii”

„Capabilitățile pentru lovituri cu rază lungă sunt o componentă a independenței noastre și vor fi elementul cel mai important în garantarea păcii”, a spus Zelenski în mesajul său cotidian adresat conaționalilor.

El a adăugat că liderii militari de la Kiev au discutat despre țintele potențiale până la finalul anului, printre care „o extindere geografică a atacurilor”.

În urmă cu o zi, șeful statului ucrainean a anunțat o „problemă tehnică” legată de planul de realizare a rachetelor de croazieră ucrainene Flamingo.

Ucraina a efectuat lovituri repetate în interiorul teritoriului rus, în principal cu drone. Autoritățile ruse au anunțat sâmbătă că au interceptat un amplu atac ucrainean cu drone asupra Moscovei.

Barajul de la Belgorod, avariat

Un baraj din orașul Belgorod, lângă frontieră, a fost avariat de drone ucrainene, au anunțat autoritățile. Nivelul apei în lacul artificial a scăzut cu 1 metru, potrivit Agenției federale pentru resursele de apă din Federația Rusă.

Guvernatorul regional Viaceslav Gladkov i-a îndemnat pe locuitorii care au case situate mai jos de baraj să manifeste precauție. Comandantul forțelor de drone ale Ucrainei, Robert Brovdi, a confirmat atacurile asupra barajului.

Apa din râu a inundat pozițiile ruse lângă satul Grafovka. De acolo, râul se varsă pe teritoriul ucrainean, unde trupele ruse dețin un cap de pod lângă Vovciansk.

Legislația umanitară internațională interzice atacurile asupra barajelor sau altor obiecte a căror deteriorare poate dezlănțui forțe distructive.

