Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu directorul CIA, John Ratcliffe, pe aeroportul Shannon din Irlanda, în drum spre New York, unde are programată inclusiv o întrevedere cu Donald Trump. Discuția are loc la mai puțin de o lună după vizita șefului CIA la Moscova.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut o întâlnire cu directorul CIA, John Ratcliffe, pe aeroportul Shannon din Irlanda, în timpul deplasării sale către New York pentru reuniunile Adunării Generale a ONU, relatează Reuters, citând două persoane familiarizate cu discuția.

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Întâlnirea a avut loc în timpul unei opriri pentru realimentarea aeronavelor și a fost descrisă de una dintre sursele Reuters drept informală. Nu au fost făcute publice informații despre subiectele abordate de Zelenski și șeful serviciului american de informații.

Cei doi oficiali se aflau în acel moment în drum spre destinații diferite. John Ratcliffe revenea după o întrevedere cu președintele Egiptului, Abdel Fattah el-Sisi, în timp ce liderul ucrainean se îndrepta spre Statele Unite.

La New York, Zelenski are programată o serie de întâlniri la nivel înalt, printre acestea numărându-se și o întrevedere cu președintele american Donald Trump.

Întâlnirea vine după vizita șefului CIA la Moscova

Momentul discuției din Irlanda atrage atenția și prin prisma agendei diplomatice recente a lui John Ratcliffe. Cu mai puțin de o lună în urmă, directorul CIA s-a deplasat la Moscova, unde s-a întâlnit cu oficiali ruși de rang înalt din serviciile de informații.

Potrivit Reuters, războiul din Ucraina s-a aflat în centrul discuțiilor purtate în capitala Rusiei. Nici Ratcliffe, nici CIA și nici autoritățile ruse nu au prezentat însă public detalii despre conținutul negocierilor.

The New York Times a relatat ulterior că șeful CIA ar fi discutat la Moscova despre poziția Rusiei în război și i-ar fi îndemnat pe oficialii ruși să ajungă la un acord înainte ca situația lor să se deterioreze.

Vizita a fost ulterior minimalizată public de Donald Trump. Președintele SUA a prezentat deplasarea directorului CIA drept una de rutină și a susținut că Ratcliffe nu fusese trimis la Moscova pentru a transmite un mesaj special din partea sa.

Întâlnirea dintre Zelenski și Ratcliffe precedă acum discuțiile pe care liderul ucrainean urmează să le poarte la New York, într-un moment în care Washingtonul încearcă să mențină deschise canalele de comunicare atât cu Kievul, cât și cu Moscova.