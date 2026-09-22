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PSD îl va propune din nou pe Grindeanu dacă Guvernul Mureșan nu trece de Parlament. Nicușor Dan lasă deschisă varianta unui premier independent – Surse

Luiza DobrescuOlga Borșcevschi
PSD îl va propune din nou pe Grindeanu dacă Guvernul Mureșan nu trece de Parlament. Nicușor Dan lasă deschisă varianta unui premier independent - Surse
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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, nu a primit până în acest moment niciun semn din partea premierului desemnat Siegfried Mureșan, spun sursele din interiorul partidului pentru Gândul. În aceste condiții, dacă Guvernul Mureșan nu va trece de votul Parlamentului, social-democrații se pregătesc să meargă la eventualele noi consultări de la Cotroceni tot cu propunerea Sorin Grindeanu pentru funcția de premier.

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Sursele susțin că în interiorul PSD există așteptarea ca șeful statului o să continue seria nominalizărilor în cazul în care Siegfried Mureșan nu reușește să obțină susținerea necesară pentru învestirea Guvernului. La următoarele consultări de la Cotroceni, PSD va merge tot cu varianta Sorin Grindeanu. Dacă va exista și o alta soluție, din exterior, precum varianta Alexandru Nazare, aceasta nu va veni din partea liderilor social-democrați.

Nicușor Dan ar putea propune un premier independent

În același timp, sursele citate susțin că președintele Nicușor Dan lasă deschisă și posibilitatea desemnării, la un moment dat, a unui premier independent.

Aceleași surse precizează că șeful statului lasă cumva ușa deschisa și spre varianta unui premier independent. Dar până acolo e cale lungă, în condițiile în care PNL nu se grăbește cu procedurile privind învestirea lui Mureșan și asta înseamnă încă o săptămână.

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