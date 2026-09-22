Prima pagină » Vremea » Vremea se răcește puternic în toate regiunile. ANM anunță ploi și vânt, iar la munte, lapoviță și ninsori. Cum va fi în București

Vremea se răcește puternic în toate regiunile. ANM anunță ploi și vânt, iar la munte, lapoviță și ninsori. Cum va fi în București

Vremea se răcește puternic în toate regiunile. ANM anunță ploi și vânt, iar la munte, lapoviță și ninsori. Cum va fi în București
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Vremea continuă să se răcească astăzi în sudul și sud-estul țării, iar temperaturile vor scădea în toate regiunile. Maximele vor fi cuprinse între 12 grade în Transilvania și 23 de grade în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. Meteorologii anunță ploi în mai multe zone ale țării, iar la altitudini de peste 1.700 de metri sunt așteptate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a transmis noi informații despre evoluția vremii în țară și în București.

Sondaj Gândul

Crezi că Guvernul Siegfried Mureșan va trece de votul Parlamentului?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

ANM: Vremea continuă să se răcească. Sunt așteptate ploi și lapoviță la munte

Vremea va fi rece în toate regiunile țării, iar în nord-vest și centru va fi local deosebit de rece. Valorile termice se vor încadra între 12 și 23 de grade. Ploile vor apărea în mai multe regiuni, iar cantitățile de apă pot depăși izolat 15-20 de l/mp.

„Continuă răcirea vremii și pe parcursul zilei de astăzi în partea de sud și de sud-est, astfel că vom avea parte de o vreme rece în toate regiunile țării. Local, chiar deosebit de rece în nord-vestul și centrul teritoriului, unde valorile termice au început să scadă încă din cursul zilei de ieri. Maximele se vor încadra între 12 grade în Transilvania, până la 23 de grade în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei.

Mai sunt de așteptat și ploi astăzi, dar cantitățile doar izolat vor putea fi peste 15-20 l/mp în zona de munte, în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Munteniei, dar local și în celelalte regiuni”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul ANM.

De asemenea, în sudul țării sunt așteptate și averse, însoțite pe alocuri de descărcări electrice. Izolat, poate apărea și grindina. Meteorologii mai spun că la munte, la altitudini de peste 1.700 de metri, temperaturile vor rămâne negative, astfel că precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare.

„Încă mai avem parte de averse, mai ales în sud vor fi și descărcări electrice și izolat este posibil să fie și căderi de grindină, iar la munte, la altitudini mai mari de 1.700 de metri, având în vedere că temperaturile tind să rămână negative, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare”, a explicat meteorologul ANM.

Vremea în București

În Capitală, astăzi, vremea va continua să se răcească, iar temperatura maximă va ajunge la 20-22 de grade Celsius. Meteorologii avertizează că în această după-amiază sunt așteptate înnorări și ploi, iar cantitățile de apă vor fi de aproximativ 5-10 l/mp, în timp ce vântul va avea unele intensificări, cu viteze de 35-45 km/h.

„În Capitală va fi o vreme în răcire astăzi. Continuă să scadă temperatura aerului, astfel că maxima va fi de 20-22 de grade, iar înnorări și ploi vor fi în această după-amiază, cantitățile de apă însă estimate vor fi de 5-10 l/mp și unele intensificări ale vântului vor fi de așteptat tot pe perioada ploilor, de 35-45 de km/h”, a transmis meteorologul ANM.

Sursa: ANM

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

METEO Vremea se răcește radical din cauza unui vortex polar care va traversa România. Temperaturi cu 10 grade mai scăzute decât ar fi normal
20:41, 19 Sep 2026
Vremea se răcește radical din cauza unui vortex polar care va traversa România. Temperaturi cu 10 grade mai scăzute decât ar fi normal
METEO După temperaturi de peste 30 de grade, vin ninsorile în România. Vremea se schimbă radical. Când începe frigul
11:29, 19 Sep 2026
După temperaturi de peste 30 de grade, vin ninsorile în România. Vremea se schimbă radical. Când începe frigul
Gândul de Vreme Prognoza meteo până la finalul lunii septembrie. Vremea se schimbă radical
11:17, 17 Sep 2026
Prognoza meteo până la finalul lunii septembrie. Vremea se schimbă radical
METEO Meteorologii Accuweather au anunțat cum va fi vremea la jumătatea lunii septembrie. Surpriza rezervată de începutul de toamnă
16:41, 12 Sep 2026
Meteorologii Accuweather au anunțat cum va fi vremea la jumătatea lunii septembrie. Surpriza rezervată de începutul de toamnă
METEO Meteorologii ANM au anunțat prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Temperaturi medii mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă
11:53, 12 Sep 2026
Meteorologii ANM au anunțat prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Temperaturi medii mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă
Gândul de Vreme Vremea schimbă foaia. Județele în care vor fi ploi torențiale, descărcări electrice și grindină în următoarele 36 de ore
10:59, 12 Sep 2026
Vremea schimbă foaia. Județele în care vor fi ploi torențiale, descărcări electrice și grindină în următoarele 36 de ore
Mediafax
STENOGRAME ȘOCANTE. Unde voia să FUGĂ Călin Georgescu?
Digi24
Cum și-a petrecut Călin Georgescu noaptea trecută în Arestul Central. Cu cine a fost în celulă
Cancan.ro
Gestul controversat făcut de o femeie de serviciu de la Insula Iubirii. Ce făcea această thailandeză, în timp ce Bianca și Nattasha mâncau
Prosport.ro
Bianca Drăguşanu, apariție wow în costum de baie. Fosta iubită a lui Adrian Cristea, imagini din vacanță, printre iahturi
Adevarul
Ce urmează după reținerea lui Georgescu. Adversarii săi, amenințat de susținători. Analist: „Pot avea loc consecințe grave pentru societatea românească”
Mediafax
BOMBĂ în Europa! Aliatul Giorgiei Meloni cere UE să fie pregătită pentru Marine Le Pen
Click
Cauza morții lui Presley Gerber. Ce suspectează poliția și ce au descoperit anchetatorii
Digi24
Planta aromatică pe care mulți o folosesc fără să-i cunoască proprietățile. Ce beneficii are și cum se consumă corect
Cancan.ro
Unde este fetița Mădălinei Apostol? Mărturii tulburătoare: 'Miriam a asistat la una dintre tentativele mamei sale'
Ce se întâmplă doctore
Ce este boala celiacă, maladia rară cu care a fost diagnosticat Mircea Badea. Nu există tratament!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
SUV-ul hibrid Jaecoo 8 SHS-P poate fi comandat în România. Cât costă rivalul pentru Škoda Kodiaq sau Hyundai Santa Fe?
Descopera.ro
Ce se întâmplă la echinocțiul din 23 septembrie? Tot ce trebuie să știi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Vecină, vrei banane sau căpșuni?
Descopera.ro
Tinitusul afectează cel puțin un sfert dintre oameni. Ce tratamente pot reduce simptomele?
Mediafax Italia
Ce se ascunde în farfuria copiilor la școală?! Un criminolog a analizat cantinele
Mediafax Spania
Acesta e SATUL CARE COSTĂ CÂT UN APARTAMENT în București!
EMISIUNI EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Mai vine Reghecampf la FCSB? Un psiholog, un antrenor și un jurnalist analizează haosul de la echipa lui Gigi Becali
12:10
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Mai vine Reghecampf la FCSB? Un psiholog, un antrenor și un jurnalist analizează haosul de la echipa lui Gigi Becali
ACTUALITATE Data în care ziua este egală cu noaptea. Ce nu trebuie să faci de Echinocțiul de Toamnă: Aduce mare ghinion
12:04
Data în care ziua este egală cu noaptea. Ce nu trebuie să faci de Echinocțiul de Toamnă: Aduce mare ghinion
CONTROVERSĂ Boicot istoric în SUA: Marile rețele TV se solizarizează cu CNN și refuză să ofere acoperire televizată evenimentelor la care participă Trump. Discursurile președintelui, difuzate fără sunet
12:02
Boicot istoric în SUA: Marile rețele TV se solizarizează cu CNN și refuză să ofere acoperire televizată evenimentelor la care participă Trump. Discursurile președintelui, difuzate fără sunet
INEDIT Teddy Roosevelt a fentat moartea de șapte ori. Al 26-lea președinte al SUA a supraviețuit chiar și unei tentative de asasinat în 1912
11:38
Teddy Roosevelt a fentat moartea de șapte ori. Al 26-lea președinte al SUA a supraviețuit chiar și unei tentative de asasinat în 1912
EXCLUSIV Analistul Ștefan Popescu, verdict dur după alegerile pierdute de partidul lui Merz. „Este un lider slăbit/ Va afecta imaginea externă a Germaniei”
11:30
Analistul Ștefan Popescu, verdict dur după alegerile pierdute de partidul lui Merz. „Este un lider slăbit/ Va afecta imaginea externă a Germaniei”
FLASH NEWS Zelenski, întâlnire discretă cu șeful CIA în Irlanda, înainte de discuțiile cu Trump la New York. John Ratcliffe venea după o vizită la Moscova
11:24
Zelenski, întâlnire discretă cu șeful CIA în Irlanda, înainte de discuțiile cu Trump la New York. John Ratcliffe venea după o vizită la Moscova

Cele mai noi

Trimite acest link pe