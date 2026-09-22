Vremea continuă să se răcească astăzi în sudul și sud-estul țării, iar temperaturile vor scădea în toate regiunile. Maximele vor fi cuprinse între 12 grade în Transilvania și 23 de grade în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. Meteorologii anunță ploi în mai multe zone ale țării, iar la altitudini de peste 1.700 de metri sunt așteptate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a transmis noi informații despre evoluția vremii în țară și în București.

Sondaj Gândul Crezi că Guvernul Siegfried Mureșan va trece de votul Parlamentului? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

ANM: Vremea continuă să se răcească. Sunt așteptate ploi și lapoviță la munte

Vremea va fi rece în toate regiunile țării, iar în nord-vest și centru va fi local deosebit de rece. Valorile termice se vor încadra între 12 și 23 de grade. Ploile vor apărea în mai multe regiuni, iar cantitățile de apă pot depăși izolat 15-20 de l/mp.

„Continuă răcirea vremii și pe parcursul zilei de astăzi în partea de sud și de sud-est, astfel că vom avea parte de o vreme rece în toate regiunile țării. Local, chiar deosebit de rece în nord-vestul și centrul teritoriului, unde valorile termice au început să scadă încă din cursul zilei de ieri. Maximele se vor încadra între 12 grade în Transilvania, până la 23 de grade în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. Mai sunt de așteptat și ploi astăzi, dar cantitățile doar izolat vor putea fi peste 15-20 l/mp în zona de munte, în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Munteniei, dar local și în celelalte regiuni”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul ANM.

De asemenea, în sudul țării sunt așteptate și averse, însoțite pe alocuri de descărcări electrice. Izolat, poate apărea și grindina. Meteorologii mai spun că la munte, la altitudini de peste 1.700 de metri, temperaturile vor rămâne negative, astfel că precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare.

„Încă mai avem parte de averse, mai ales în sud vor fi și descărcări electrice și izolat este posibil să fie și căderi de grindină, iar la munte, la altitudini mai mari de 1.700 de metri, având în vedere că temperaturile tind să rămână negative, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare”, a explicat meteorologul ANM.

Vremea în București

În Capitală, astăzi, vremea va continua să se răcească, iar temperatura maximă va ajunge la 20-22 de grade Celsius. Meteorologii avertizează că în această după-amiază sunt așteptate înnorări și ploi, iar cantitățile de apă vor fi de aproximativ 5-10 l/mp, în timp ce vântul va avea unele intensificări, cu viteze de 35-45 km/h.