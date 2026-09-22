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Zelenski s-a întâlnit cu Macron la New York. Ce au discutat cei doi lideri înaintea Adunării ONU și ce evenimente mai are pe agendă președintele Ucrainei

Melania Agiu
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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu președintele francez Emmanuel Macron la New York. Întâlnirea a avut loc la reședința reprezentantului permanent al Franței la ONU, scrie Ukrinform. Potrivit lui Zelenski, discuția cu liderul de la Elysee s-a concentrat, în principal, pe securitate și pe pachetul de sprijin pentru iarnă pentru Ucraina.

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„Am avut o întâlnire cu Emmanuel Macron. Am discutat, în principal, despre securitate și despre pachetul de sprijin pentru iarnă pentru Ucraina. Suntem, de asemenea, pregătiți să furnizăm sisteme suplimentare de apărare antiaeriană SAMP/T și rachete pentru acestea, utilizând resursele financiare disponibile în cadrul împrumutului oferit de UE.
Continuăm să lucrăm la posibilitatea de a produce aceste sisteme de apărare antiaeriană și rachete în Ucraina, precum și la programul anti-balistic FREYJA, realizat în colaborare cu partenerii noștri. Ne așteptăm la primele rezultate deja în acest an. Lucrăm din greu pentru a consolida protecția oamenilor noștri. Mulțumesc, Emmanuel! Mulțumesc, Franța!“, a scris Zelenski pe rețelele de socializare.

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Înainte de discuțiile cu liderul francez, Zelenski s-a întâlnit cu membri ai Congresului SUA, cărora le-a mulțumit pentru adoptarea unui proiect de lege care impune sancțiuni împotriva Rusiei.

„Am început vizita la New York cu o întâlnire cu senatorii americani. Le-a mulțumit pentru sprijinul bipartizan puternic acordat Ucrainei și pentru votul în favoarea proiectului de lege privind sancțiunile propus de Lindsey Graham. Un pas foarte corect. Și atunci când acesta va fi implementat pe deplin, pacea și securitatea garantată vor fi cu siguranță mai aproape.

S-a convenit ca echipele noastre să colaboreze mai strâns în domeniul sancțiunilor. Am prezentat senatorilor propuneri pentru deescaladare, pe care le vom discuta cu președintele american. De asemenea, au discutat despre nevoile noastre în ceea ce privește interceptoarele balistice și provocările dinaintea iernii. Există lucruri pe care le putem face împreună cu America pentru a proteja viețile. În prezent, este imposibil să înlocuim sistemele americane „Patriot”, iar cu cât Ucraina are mai multă protecție antibalistică, cu atât Rusia va fi mai puțin tentată să continue atacurile și să prelungească războiul. Vă mulțumesc!“, a mai scris Zelenski pe X.

Zelenski și Prima Doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, au sosit la New York seara trecută. Împreună cu echipa sa diplomatică, Zelenski va participa la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU.

Președintele Ucrainei are programate aproximativ 20 de întâlniri, printre care: cu președintele Americii, cu lideri europeni, cu senatori și membri ai Camerei Reprezentanților a Congresului SUA, cu lideri ai organizațiilor internaționale, cu reprezentanți ai companiilor americane importante și ai centrelor de analiză.

Olena Zelenska va susține o prelegere pentru studenți și profesori la Universitatea Columbia și va prezenta rezultatele Summitului primelor doamne și domni de pe platforma ONU. De asemenea, prima doamnă a Ucrainei are programate o serie de întâlniri cu reprezentanți ai mediului de afaceri american și cu filantropi, în sprijinul proiectelor Fundației Olena Zelenska. Vor avea loc, de asemenea, o serie de întâlniri bilaterale, printre care cu soția prim-ministrului Marii Britanii și cu președintele Băncii Mondiale.

Reamintim că înainte de întâlnirea cu Zelenski, Macron a purtat discuții cu președintele SUA, Donald Trump.

„Ne vom uni forțele pentru a asigura un moratoriu asupra atacurilor asupra infrastructurii energetice și civile a Ucrainei”, a scris Macron pe platforma de socializare X. „Populația civilă trebuie protejată, iar noi trebuie să începem cât mai curând posibil negocieri serioase privind condițiile de pace între Rusia și Ucraina.”

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