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Zelenski trimite o delegație la Washington pentru discuții cu echipa lui Donald Trump și cere presiune maximă pe Rusia. Când vor ajunge negociatorii Kievului în SUA

Melania Agiu
Zelenski trimite o delegație la Washington pentru discuții cu echipa lui Donald Trump și cere presiune maximă pe Rusia. Când vor ajunge negociatorii Kievului în SUA
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O delegație ucraineană se va deplasa în SUA pentru discuții vineri și sâmbătă cu reprezentanți ai administrației Trump, a declarat joi liderul ucrainean Volodimir Zelenski, îndemnându-l pe președintele Donald Trump să intensifice presiunea asupra Rusiei, transmite Reuters.

„Nu se poate, pe de o parte, să negociem cu rușii despre viitoare proiecte economice, iar pe de altă parte să spunem că ne aflăm într-un fel de… impas diplomatic”, a declarat Zelenski în timpul unei vizite în orașul Priluki din nordul țării, în urma unui atac rus sângeros care a avut loc acolo, alături de ministrul britanic de Externe Ed Miliband.

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Rusia a lansat, miercuri, un atac amplu asupra orașului, în urma căruia au murit 22 de persoane, printre care cinci copii. Președintele Ucrainei a propus ca Statele Unite să paralizeze întreaga economie a Rusiei și să o reducă la tăcere.

Zelenski a îndemnat Statele Unite să înceteze să mai sprijine Rusia prin vânzările sale și să impună sancțiuni asupra armelor rusești.

Președintele a subliniat, de asemenea, că Statele Unite trebuie să intensifice presiunea prin măsuri precum: Sancțiuni, Asistență financiară, Asistență specifică pentru apărarea aeriană a Ucrainei.

Potrivit lui Zelenski, aceste măsuri ar transmite un mesaj clar lui Putin și l-ar obliga să se așeze la masa negocierilor.

Statele Unite nu au renunțat la ideea unei întâlniri trilaterale cu reprezentanții Ucrainei și Rusiei pentru a ajunge la un acord privind un armistițiu energetic. Întâlnirea ar putea avea loc la Abu Dhabi, scrie RBC Ukraine.

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